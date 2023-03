Goiás goleia Anápolis e vai decidir Goianão contra o Atlético-GO

O Goiás vai decidir o Campeonato Goiano contra o Atlético-GO. O alviverde se classificou para a final do Estadual após golear o Anápolis, por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (20), no Estádio Hailé Pinheiro. Com a vitória obtida, o time esmeraldino garantiu a melhor campanha e reassumiu a liderança geral do Goianão somadas as três fases já realizadas. Por isso, vai disputar o jogo de volta da decisão em seu estádio, a Serrinha. A partida de ida será no Antônio Accioly.

Com a derrota e a eliminação, o Anápolis fica fora também da Copa do Brasil em 2024. Os três representantes do futebol goiano na competição nacional na próxima temporada serão Goiás, Atlético-GO e a Aparecidense.

O Goiás entrou em campo com a vantagem de poder empatar para voltar à final do Goianão. O time esmeraldino, no entanto, tinha como objetivo a vitória para confirmar sua classificação e também o direito de jogar na Serrinha a finalíssima contra o Atlético-GO.

Em casa e com uma pequena vantagem no placar agregado após ter vencido o jogo de ida, o Goiás iniciou a partida de forma inteligente esperando as ações do Anápolis. O time do técnico Guto Ferreira conseguia neutralizar as principais tentativas do Galo da Comarca.

A equipe esmeraldina marcava bem e esperava uma brecha para abrir o placar e ampliar a vantagem. Isso aconteceu aos 28 minutos do 1º tempo. Após bom passe na direita, Apodi foi acionado e serviu Nicolas, que conseguiu esclarecer a jogada e serviu Vinícius, que bateu rasteiro para abrir o placar.

Com o gol de Vinícius, a vantagem do Goiás ficou muito confortável no confronto. O time só seria eliminado na Serrinha, no tempo normal, se sofresse três gols no 2º tempo. A tarefa do Anápolis era difícil e precisava de dois gols para, ao menos, levar a decisão para os pênaltis.

Mesmo ciente de que precisava de marcar ao menos dois gols para seguir com chances de se classificar para a final, o Anápolis não conseguia criar muitas ameaças ao gol do goleiro Tadeu. Do outro lado, o atacante Diego Gonçalves quase marcou um bonito gol em cobrança de falta, mas a bola acertou o travessão.

Recuperado de um desconforto muscular na panturrilha, o zagueiro Bruno Melo apareceu como elemento surpresa no ataque e marcou de cabeça, aos 21 minutos. Foi o quarto gol de Bruno Melo no Goianão, o segundo nas semifinais, pois foi dele o gol da vitória no Jonas Duarte.

O time esmeraldino se soltou de vez e encontrou a goleada. Aos 31 minutos, Diego Gonçalves foi acionado na ponta direita, cortou a marcação e chutou colocado no canto direito do goleiro Wellerson. Na comemoração, Diego Gonçalves fez sinal de silêncio.

Com a goleada estampada no placar da Serrinha, coube ao Goiás administrar o resultado e evitar receber cartões amarelos para não ter jogadores suspensos para a final contra o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Cristhian Passos e Tiego dos Santos

VAR: André Luiz Castro

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter (Sidimar), Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Willian Oliveira), Felipe Ferreira (Fellipe Bastos) e Palacios; Diego Gonçalves (Alesson), Nicolas e Vinícius (Philippe Costa). Técnico: Guto Ferreira

Anápolis: Wellerson; Fábio; Igor, Rafael e Tibúrcio (Laion); Vinícius (Felipe Dias), Elyeser (Vicente) e Ariel; Wandinho (Douglas), Gonzalo (Igor Castro) e Davi. Técnico: Luiz Carlos Winck

Gol: Vinícius aos 28' do 1º tempo, Bruno Melo aos 21' e Diego Gonçalves aos 31' do 2º tempo (Goiás)

Público: 7.216 pagantes

Renda: R$ 83.270,00