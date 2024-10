Goiás goleia Chapecoense e mantém chance remota de acesso

Na abertura da 33ª rodada da Série B, o Goiás goleou a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá, em Chapecó-SC. A partida ocorreu nesta segunda-feira (21), e os gols foram marcados por Juninho, Tadeu (pênalti), Lucas Ribeiro e Jhon Vásquez. Apesar da goleada esmeraldina, o alviverde permanece com chances remotas de acesso.

Apesar de ainda ter chances de acesso, a possibilidade do time esmeraldino conseguir uma vaga no G4 é quase nula. Para continuar na briga, é necessário que o Goiás vença os seis jogos restantes - tem um jogo a menos, atrasado, contra o Amazonas.

Com o resultado, o Goiás sobe para a 10ª posição na tabela, com 45 pontos, enquanto a Chapecoense permanece na 13ª. Além disso, com a vitória, a equipe goiana quebra uma sequência de duas partidas sem ganhar.

A equipe esmeraldina começou a partida com apenas 0,66% de chance de garantir o acesso para a Série A, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Após dois jogos seguidos fora de casa, o Goiás volta para a Serrinha para uma sequência de três confrontos diante da torcida esmeraldina. Na sexta-feira (25), o time goiano recebe o Amazonas, a partir das 21h30, na partida que fará da 18ª rodada.

No dia 29, terça-feira, o desafio é contra o Operário, às 19 horas, enquanto o duelo contra o Guarani ocorrerá no dia 2 de novembro, sábado, com início às 17 horas.

Os gols

O primeiro gol do Goiás saiu aos 16 minutos. Sander avançou pela esquerda e cruzou para a área. A bola passou por Breno Herculano e Wellington Matheus, que não conseguiram finalizar, mas a sobra ficou com Juninho, que balançou as redes.

Ao final da primeira etapa, Bruno Leonardo derrubou Breno Herculano na área, e o árbitro Paulo Henrique Vollkopf marcou pênalti para a equipe esmeraldina. Tadeu cobrou rasteiro e marcou seu quarto gol na competição. Logo no primeiro tempo, o Goiás abriu 2 a 0.

Lucas Ribeiro e Jhon Vásquez marcaram aos 19 e 29 minutos segundo tempo, respectivamente, e ampliaram a vantagem esmeraldina para 4 a 0.

Chapecoense

A Chape luta contra o rebaixamento. Com a derrota, a equipe catarinense está a apenas 2 pontos da Ponte Preta, primeiro time na zona de degola (Z4).

A Chapecoense teve dois jogos em casa, uma vitória em cima do Santos e a derrota para o Goiás. Na próxima rodada, a equipe visita o Brusque, na terça-feira (29), a partir das 19 horas, no Estádio Augusto Bauer.

Ex-jogadores do Goiás analisam o que deu errado na temporada do clube

O jogo

No primeiro tempo, o Goiás conseguiu trabalhar mais a bola. Depois de duas chegadas perigosas, o time conseguiu abrir o placar aos 16 minutos. O segundo gol da equipe saiu aos 42, com Tadeu, em cobrança de pênalti.

A Chapecoense construiu pouco no primeiro tempo de jogo, pois estava com dificuldades na saída de bola. Na metade da 1ª etapa, a equipe da casa teve algumas chances em jogadas de bola parada, mas a defesa do Goiás conseguiu afastar o perigo. Portanto, a equipe esmeraldina foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols.

A Chapecoense voltou mais criativa para o segundo tempo e teve duas jogadas perigosas logo nos primeiros três minutos. Apesar da tentativa de reação da equipe da casa, o terceiro gol da equipe esmeraldina esfriou o ataque catarinense. O placar final foi 4 a 0 para o Goiás.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série B - 33ª rodada

Jogo: Chapecoense x Goiás

Data: 21/10/2024

Horário: 20 horas

Local: Arena Condá (Chapecó-SC)

Árbitro: Paulo Henrique Vollkopf (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Marcelo Grando (MS),

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN-FIFA)

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, João Paulo, Marcelinho, Walter Clar; Tárik (Maílton), Marlone (Marcelo Jr.), Carvalheira; Marcinho (Lucas Buchecha), Italo (Giovanni Augusto), Mário Sérgio (Jenison). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Goiás: Tadeu; Dieguinho (Diego Caito), Lucas Ribeiro, Messias, Sander; Marcão (Edson), Juninho (Jhon Vásquez), e Rafael Gava; Wellington Matheus (Ian Luccas), Breno Herculano e Rildo (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini.

Cartões:

Chapecoenses: João Paulo, Bruno Leonardo

Goiás: Breno Herculano (suspenso), Jhon Vásquez

Gols: Goiás: Juninho (16'/1ºT), Tadeu (42'/1ºT), Lucas Ribeiro (19'/2ºT) e Jhon Vásquez (29'/2ºT)

(Texto: Renata Akutsu, estagiária do Grupo Jaime Câmara em convênio com a Universidade Federal de Goiás)