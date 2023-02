Goiás goleia Grêmio Anápolis e assume liderança do Goianão

O Goiás goleou o Grêmio Anápolis, por 3 a 0, na tarde deste domingo (5) e assumiu a liderança do Campeonato Goiano. Jogando em casa, no Estádio Hailé Pinheiro, o time esmeraldino contou com dois gols de Diego Gonçalves e um de Willian Oliveira para construir o placar vitorioso.

A vitória sobre o Grêmio Anápolis fez com que o Goiás chegasse aos 17 pontos na tabela de classificação. Assim, o time esmeraldino alcançou a liderança da competição beneficiado também pela derrota do Atlético-GO no clássico com o Goiânia. Do lado oposto da tabela, o Grêmio Anápolis agoniza com apenas quatro pontos na lanterna da competição. O campeão goiano de 2021 está muito ameaçado de rebaixamento e terá três jogos para tentar escapar.

O técnico Guto Ferreira levou a campo como titular o jovem meia Kauan, de 17 anos, como principal novidade na escalação. O Goiás começou a construir a vitória muito cedo. Ainda antes do ponteiro completar a primeira volta, Diego Gonçalves e Sander fizeram boa trama dentro da área. A bola sobrou para o atacante bater firme com o pé esquerdo para abrir vantagem no placar.

Após comemorar muito seu primeiro gol com a camisa esmeraldina, Diego Gonçalves voltaria a balançar as redes. Após cobrança de escanteio, Nicolas cabeceou e acertou a trave esquerda. Diego Gonçalves estava esperto no rebote e fez o segundo.

Com a boa vantagem construída, o Goiás passou a fazer um jogo mais cadenciado ao mesmo tempo que o Grêmio Anápolis se reestruturou para impedir que uma goleada acontecesse na Serrinha.

Com a partida sob controle no 2º tempo, o Goiás chegou ao terceiro gol aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio feita por Hugo, Willian Oliveira ganhou pelo alto e cabeceou para ampliar a vantagem e dar números finais ao placar.

O Goiás volta a campo na próxima quarta-feira (8), às 19h30, novamente no Estádio Hailé Pinheiro, mas dessa vez para enfrentar o Goianésia. O Grêmio Anápolis joga na quinta-feira (9), às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, contra o Iporá.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 8ª rodada

Jogo: Goiás x Grêmio Anápolis

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Data: 5/2/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Anderson Gonçalves

Assistentes: Hugo Correa e Ricardo Prado

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Diego Caito), Lucas Halter (Edu), Bruno Melo e Sander (Hugo); Willian Oliveira, Felipe e Kauan (Carlos Maia); Diego Gonçalves (Wendell), Nicolas e Vinícius. Técnico: Guto Ferreira.

GRÊMIO ANÁPOLIS: Márcio Victor; Lucas Lima (Murilo Lima), Bruno Miguel, Matheus Guedes e Carlos Henrique (Klaidher); Marcos Antônio, Willian Daltro e João Araújo (Filipe Trindade); Wendell Barros (Cristhyan), João Celeri e Ferreira (Dodô). Técnico: Glauber Ramos.

Gols: Diego Gonçalves a 1’ e aos 7’ do 1º tempo, Willian Oliveira aos 30’ do 2º tempo (Goiás)

Público: 4.039 pagantes

Renda: R$ 62.750,00