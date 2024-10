Goiás goleia o Operário-PR na Serrinha e amplia sequência de vitórias

O Goiás goleou o Operário-PR nesta terça-feira (29) e ampliou a sequência de vitórias na Série B. Com gols de Breno Herculano, Paulo Baya e Lucas Ribeiro, o time esmeraldino bateu o Fantasma, por 3 a 0, na Serrinha, em jogo válido pela 34ª rodada da competição nacional.

Essa foi a terceira vitória seguida do Goiás na Série B - o quarto jogo invicto, pois a sequência invicta começou com um empate. O time esmeraldino não vencia pelo três partidas consecutivas na Segundona desde os triunfos sobre Ponte Preta, Brusque e Ituano, entre as rodadas 2 a 4.

Com o resultado, alimenta o sonho do difícil acesso à Série A. O time esmeraldino chega aos 51 pontos e ultrapassa Coritiba e Operário-PR para assumir a 8ª colocação. O clube goiano está seis pontos atrás do Novorizontino, 4º colocado, mas que ainda joga na rodada - o Tigre enfrenta o lanterna Guarani.

O time esmeraldino volta a campo no próximo sábado (2 de novembro). No último jogo da atual sequência de três partidas seguidas como mandante, o Goiás enfrenta o lanterna Guarani. O jogo na Serrinha será disputado a partir das 17 horas, pela 35ª rodada da Série B.

Como foi a partida na Serrinha:

O duelo em Goiânia começou morno. Nos primeiros 15 minutos, Goiás e Operário-PR priorizaram a marcação e deram poucas chances aos ataques. O time goiano arriscou alguns chutes de fora da área, três deles com Rildo, mas sem sucesso. O Fantasma, por sua vez, apostou nos lançamentos longos na direção do atacante Daniel, ex-Atlético-GO, mas também teve dificuldades diante dos zagueiros esmeraldinos.

No primeiro chute a gol, as redes balançaram. Aos 16 minutos, em jogada pela direita, Dieguinho cruzou na área e o atacante Breno Herculano bateu de primeira para abrir o placar na Serrinha.

No lance, o lateral direito voltou a sentir dores musculares e precisou deixar o gramado para a entrada de Diego Caito.

O gol deixou o Goiás mais animado na partida. A equipe goiana melhorou em campo, dominou a posse de bola e jogou por mais tempo no ataque. Em dois lances, entre 25 e 30 minutos, o time esmeraldino quase ampliou a vantagem após chutes de Diego Caito e Messias, mas sem sucesso.

No retorno do intervalo, o Operário-PR pressionou o Goiás em busca do gol de empate. Ronaldo, aos 5 minutos, chutou no meio do gol e o zagueiro Messias afastou em cima da linha. Aos 6, Vinicius Diniz acertou a trave após cabeceio e no rebote Maxwell finalizou com perigo rente à trave direita do goleiro Tadeu.

A resposta esmeraldina foi com o segundo gol. Após cobrança de escanteio, aos 10 minutos, Welliton dividiu a bola com a zaga do Operário-PR e na sobra o zagueiro Lucas Ribeiro empurrou para as redes. O gol foi anulado após o assistente Thiago Rosa/RJ sinalizar impedimento. Em revisão que durou cerca de 3 minutos, o VAR Philip Bennett/RJ confirmou o gol esmeraldino.

O gol caiu como um balde de água fria no Operário-PR, que tinha voltado melhor para a etapa final. O Fantasma ainda teve desânimo maior depois de ter marcado com William Machado. O zagueiro empurrou para as redes depois de cobrança de escanteio, mas estava em posição irregular e o gol foi anulado em campo. O VAR também revisou o lance e confirmou o impedimento do defensor no lance aos 16 minutos.

Os treinadores fizeram alterações nas equipes e o jogo esfriou um pouco na Serrinha. O time goiano, porém, mostrou mais ofensividade em suas tentativas. Aos 26 minutos, a vitória se transformou em goleada.

O artilheiro Paulo Baya recebeu lançamento longo, disparou para área do Operário-PR e bateu forte, de canhota, na saída do goleiro Rafael Santos, ex-Vila Nova. Foi o 17º gol do atacante no ano, o 6º na Série B (igualou com Marcão na artilharia esmeraldina). O gol quebrou um jejum de mais de 3 meses e 13 partidas do jogador sem marcar na temporada.

O gol de Paulo Baya acabou de vez com o ímpeto do Operário-PR, que praticamente não atacou mais no restante do jogo. O time esmeraldino também diminuiu o ritmo ofensivo e administrou a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 34ª rodada

Jogo: Goiás 3x0 Operário-PR

Local: Estádio Hailé Pinheiro (Goiânia/GO)

Data: 29/10/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira/RJ e Gustavo Mota Correia/RJ

VAR: Philip Georg Bennett/RJ

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho (Diego Caito), Messias, Lucas Ribeiro, Sander; Marcão, Juninho (Régis), Rafael Gava; Welliton (Paulo Baya), Breno Herculano (Ian Luccas) e Rildo (Jhon Vásquez). Técnico: Vagner Mancini.

OPERÁRIO-PR: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado, Gabriel Feliciano (Pará); Jacy, Vinícius Diniz (Neto Paraíba), Boschilia (Rodrigo Rodrigues); Maxwell (Nathan Fogaça), Daniel Lima (Ronaldo) e Ronald. Técnico: Rafael Guanaes.

Gols: Breno Herculano, aos 16’ do 1ºT, Lucas Ribeiro, aos 10’ e Paulo Baya, aos 26’ do 2ºT

Cartões amarelos: Diego Caito (Goiás) e Rafael Santos (Operário-PR)

Público pagante: 2.990

Público total: 3.051

Renda: R$ 33.800,00