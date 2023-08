Goiás iguala maior série de invencibilidade no Brasileirão em dez anos

Se o empate com o Athletico-PR teve notas amargas para o Goiás devido às reclamações contra a arbitragem, o resultado foi importante para manter a sequência de invencibilidade do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Com seis jogos sem perder na competição nacional, o time igualou a marca obtida na temporada passada, que é a maior desde 2013.



Com o ponto conquistado diante do Furacão, o time esmeraldino está há seis jogos sem sofrer derrotas no Brasileirão, sendo três vitórias e três empates. A sequência é a mesma obtida em 2022, quando o Goiás venceu Atlético-GO, Santos e Atlético-MG, além de ter empatado com Avaí, Flamengo e RB Bragantino entre meados de agosto e de setembro.

Antes disso, o Goiás viveu um longo período sem conseguir emplacar sequência positiva tão duradoura dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. A última havia sido registrada na reta final do Brasileirão de 2013, quando o Goiás ficou dez jogos sem perder, com oito vitórias e dois empates. Após essa série impressionante, o time esmeraldino perdeu os três últimos jogos e deixou escapar a classificação para a Copa Libertadores da América.

Para tentar ampliar a atual série de invencibilidade, o Goiás volta a campo no próximo sábado (26), às 21 horas, para encarar o Corinthians, fora de casa, na Neo Química Arena, em São Paulo.