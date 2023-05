Goiás lança sócio-torcedor gratuito para pessoas do espectro autista

O Goiás lançou o plano de sócio-torcedor "Sou Amor", modalidade gratuita e exclusiva para torcedores do Espectro Autista.

O clube optou por criar o plano de sócio-torcedor para viabilizar a utilização do camarote exclusivo criado no Estádio Hailé Pinheiro para receber torcedores do Espectro Autista.

Os interessados na adesão do plano devem entrar em contato com o clube esmeraldino para cadastrar a criança e os acompanhantes. O clube disponibilizou um número para contato por WhatsApp: (62) 9 9472-2541.