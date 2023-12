Goiás marca eleição para 15 de dezembro

O Goiás marcou para o próximo dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, a eleição do Conselho de Administração, regime que vai substituir a figura do presidente executivo na gestão do clube. Será o primeiro pleito no atual modelo, aprovado no fim de novembro.

Serão eleitos três membros do Conselho de Administração, que terá cinco membros, dos quais três eleitos e dois contratados. As chapas inscritas para concorrer na eleição devem ter quatro integrantes, pois um será suplente.

A eleição do dia 15 de dezembro terá primeira chamada às 18h30 e segunda, às 19 horas. O local será o vestiário da Serrinha.

Agora, as chapas precisam viabilizar suas candidaturas com a presença de três titulares e um suplente. O requerimento de candidatura deve ser assinado por 50 membros do Conselho Deliberativo e entregue com cinco dias úteis de antecedência, portanto, na próxima sexta-feira (8).

O Goiás no momento está sem presidente executivo pois Paulo Rogério Pinheiro se despediu em carta encaminhadas aos conselheiros em que diz que, a partir da publicação do novo estatuto, o cargo fica extinto e a gestão dele se encerra, o que ocorreu, segundo ele, no dia 1º de dezembro.