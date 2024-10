Goiás mira recorde de público na Série B contra o Vila Nova

Embalado pela vitória sobre o Santos, o Goiás quer superar o recorde de público do clube na Série B e ter a casa cheia no clássico contra o Vila Nova. Por determinação do Ministério Público de Goiás, jogos entre as equipes são disputados com torcida única, portando apenas esmeraldinos estarão presentes na Serrinha no próximo domingo (13).

O recorde de público do Goiás na Série B foi registrado na última segunda (7), na vitória sobre o Santos, por 3 a 1. O público total foi de 8.478, sendo 8.309 pagantes.

Esse foi o quarto maior público do Goiás na temporada. Os dois maiores são clássicos contra o Vila Nova, um pelo Goianão e outro na Copa Verde. Um jogo contra o Goiânia, também pelo Estadual, completa o Top-3.

O clube esmeraldino ainda divulgará detalhes das vendas de ingressos para o clássico. A partida será disputada no domingo, a partir das 18h30, na Serrinha, pela 31ª rodada da Série B.

Confira os cinco maiores públicos do Goiás na temporada:

Goiás 1x1 Vila Nova - Copa Verde (quartas de final)

Público total: 12.476

Público pagante: 9.730

Goiás 0x0 Vila Nova - Goianão (6ª rodada)

Público total: 11.910

Público pagante: 8.955

Goiás 1x1 Goiânia - Goianão (quartas de final)

Público total: 9.714

Público pagante: 7.047

Goiás 3x1 Santos - Série B (30ª rodada)

Público total: 8.478

Público pagante: 8.309

Goiás 1x0 Goiânia - Goianão (1ª rodada)

Público total: 8.468

Público pagante: 6.222