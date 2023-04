Goiás perde chances e empata sem gols com o Santa Fe na estreia da Sul-Americana

O Goiás jogou com time reserva na estreia da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (4), e ficou no empate sem gols com o Independiente Santa Fe, da Colômbia, pela 1ª rodada do Grupo G do torneio internacional. Mesmo com equipe reserva, a equipe goiana foi melhor na partida, criou chances, mas não transformou volume ofensivo em gol na Serrinha.

Com o resultado, as equipes largam com 1 ponto no Grupo G. A rodada será concluída nesta quarta-feira (5). No outro jogo da chave, Gimmasia La Plata-ARG e Universitario-PER se enfrentam a partir das 21 horas (de Brasília), no estádio Del Bosque, na Argentina.

O Goiás volta a campo no próximo domingo (9) para a decisão do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO. Na ida, o time esmeraldino perdeu para o Dragão por 2 a 0 e precisa golear na volta para ser campeão estadual ou devolver a vantagem rubro-negra para forçar a disputa de pênaltis. O jogo será disputado na Serrinha, a partir das 16 horas.

O próximo compromisso do time esmeraldino na Copa Sul-Americana será apenas no dia 20. Fora de casa, o Goiás visita o Universitario, do Peru. O duelo válido pela 2ª rodada do Grupo G será disputado no tradicional estádio Monumental de Lima, a partir das 23 horas (de Brasília).

TIME RESERVA

O técnico Guto Ferreira optou em escalar o Goiás para a estreia da Sul-Americana com time formado, praticamente, por reservas. Com exceção do goleiro Tadeu e do volante Zé Ricardo, a formação esmeraldina foi de atletas que costumam iniciar jogos no banco de reservas.

Essa decisão ocorreu por causa da sequência de partidas do Goiás na temporada e proximidade da decisão do Goianão 2023 contra o Atlético-GO, no próximo domingo (9).

PRIMEIRA CHEGADA

O time reserva do Goiás mostrou personalidade no começo da partida. Sem a bola, marcou pressão e tentou limitar espaços do Santa Fe na Serrinha. O meia criativo José Enamorado não teve espaços no começo do duelo e o time colombiano, que começou a partida com mais posse de bola, pouco fez ofensivamente.

No primeiro contra-ataque que conseguiu encaixar, quase o Goiás abriu o placar na Serrinha. Após lançamento, Philippe Costa deu bonito passe de letra e acionou Alesson na ponta direita. O atacante avançou e cruzou na medida para Diego Gonçalves, que tentou cabecear no contrapé do goleiro Juan Espitia, mas o arqueiro defendeu a finalização do jogador esmeraldino.

EQUILÍBRIO

A partir dos 20 minutos, o jogo ficou equilibrado na Serrinha. O Goiás não conseguiu marcar pressão e isso gerou espaços para o Santa Fe armar jogadas, em especial pelo lado direito do ataque. A equipe esmeraldina manteve seu comportamento de priorizar contra-ataques e levou perigo em chegadas também pela direita com tabelinhas entre Alesson e Philippe Costa.

PEDIU PÊNALTI

Na reta final do primeiro tempo, jogadores do Goiás reclamaram de um possível pênalti para o time esmeraldino. Aos 37 minutos, Sidimar cruzou bola na área após pegar rebote da cobrança de escanteio e a bola desviou na zaga do Santa Fe. A reclamação alviverde foi que o zagueiro José Aja tocou com o braço na bola. O lance foi revisado pelo VAR, mas sem orientação para revisão e o jogo seguiu.

PERDEU CHANCES

O Goiás voltou do intervalo disposto a marcar no começo da etapa final. Em cinco minutos, o atacante Alesson teve três oportunidades para marcar em duas ocasiões e dar passe em outra, mas errou nas finalizações e passe e não aproveitou o bom início de segundo tempo da equipe esmeraldina.

Com velocidade e troca rápida de passes, o time esmeraldino priorizou jogadas pelas laterais e pressionou o Santa Fe no retorno do intervalo. Nos primeiros 15 minutos, porém, não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol.

CONFUSÃO COM CARTÕES

Aos 19 minutos, jogadores do Goiás reclamaram muito com o árbitro José Cabero/CHI e cobraram a expulsão do lateral esquerdo Dairon Mosquera. Em jogada rápida, José Enamorado cometeu falta no campo de defesa e o defensor estava junto no lance. Jogadores do time esmeraldino apontaram o lateral, que já tinha amarelo, como autor da falta, mas a punição foi apresentada para o camisa 10.

QUE CHANCE

A melhor chance do Goiás no segundo tempo ocorreu após mexidas do técnico Guto Ferreira. Aos 23 minutos, o treinador colocou Dieguinho e Matheus Peixoto, que fez sua estreia pela equipe, em campo. Dois minutos depois, em jogada pelo lado direito, o atacante foi acionado pelo meia, dominou cruzamento no peito e bateu cruzado. A bola passou rente à trave direita do goleiro do Santa Fe.

QUASE NO FIM

O Goiás seguiu melhor na partida, manteve o ritmo ofensivo, mas pecou no fundamento da finalização. No final do jogo, no último minuto dos acréscimos, o zagueiro Sidimar quase marcou após cabecear depois de cobrança de escanteio. A bola raspou o travessão do goleiro colombiano. No fim, nada de gols e empate por 0 a 0 na Serrinha.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - 1ª rodada

Jogo: Goiás 0 x 0 Independiente Santa Fé-COL

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 4/4/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: José Cabero/CHI

Assistentes: Jose Retamal/CHI e Leslie Vazquez/CHI

VAR: Francisco Gilabert/CHI

0 GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Edu (Lucas Halter) e Hugo; Willian Oliveira (Fellipe Bastos), Morelli e Zé Ricardo; Alesson (Ariel), Philippe Costa (Matheus Peixoto) e Diego Gonçalves (Dieguinho). Técnico: Guto Ferreira.

0 SANTA FE-COL: Juan Espitia; Carlos Moreno, José Aja, Julian Millan (David Ramirez) e Dairon Mosquera; Harold Rivera (Jhojan Torres), Iván Rojas e Cristian Marrugo (Neyder Moreno); Jose Enamorado (Wilson Morelo), Hugo Rodallega e Wilfrido De La Rosa. Técnico: Harold Rivera.

Cartões amarelos: Edu, Guto Ferreira [técnico], Sander, Palácios (Goiás), Harold Rivera, Wilfrido De La Rosa, Dairon Mosquera, Jose Enamorado (Santa Fe)

Público pagante: 9.290

Público total: 11.589

Renda: R$ 130.155,00