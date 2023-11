Goiás perde para o Atlético-MG e se vê cada vez mais ameaçado de rebaixamento

O calvário do Goiás continua na Série A e o caminho para a Série B é uma ameaça cada vez maior. O clube esmeraldino, em seu primeiro jogo na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite deste domingo (12), perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. Os gols do time da casa foram de Hulk (pênalti) e Guilherme Arana, em lances em que o lateral Maguinho falhou ao tentar desarmar os adversários. Dodô descontou para o Goiás.

Derrotado, o time goiano se mantém com 35 pontos, no Z4, à espera de enfrentar outro time mineiro, o Cruzeiro, no dia 27, em Goiânia. A distância para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Bahia, é de três pontos.

O jogo

Pela primeira vez, o Goiás disputou uma partida na nova Arena MRV, na capital mineira. Sem o meia-atacante Guilherme Marques, suspenso, o técnico Armando Evangelista também teve de trocar o lateral esquerdo Hugo, contundido, por Bruno Melo, até então zagueiro.

Modificações que não alteraram a essência alviverde, sempre aplicado na marcação mas carente de atletas s criativos e decisivos.

Partida amarrada, estudada e de muita marcação no primeiro tempo. O Goiás fechou os dois lados do campo e equilibrou o jogo. Guilherme Arana, o ofensivo lateral do Galo, aparecia para trabalhar as jogadas de lado principalmente com Hulk. Paulinho, artilheiro do Atlético-MG e da Série A (17 gols), não conseguia se livrar da marcação da zaga do Goiás.

Em compensação, não se via jogadas agudas do time esmeraldino e que pudessem ameaçar o Galo.

O cenário de um jogo burocrático predominou até o fim do primeiro tempo. O goleiro Tadeu apareceu com duas intervenções difíceis. Numa delas, Paulinho apareceu na área e tentou o chute no contrapé de Tadeu, que conseguiu fazer a defesa e evitar o gol atleticano.

Quando o empate parecia ser um resultado interessante na etapa inicial, o Goiás viu a estratégia cair por terra e voltou a sofrer com o placar adverso.

Na base da força, Hulk invadiu a área alviverde. Poderia não ser uma jogada perigosa, mas, com violência e imprudência, Maguinho acertou o atacante de maneira infantil. Pênalti e cobrança rasteira no canto de Hulk – Atlético-MG 1 a 0, aos 40 minutos.

O gol, da forma como ele foi originado, foi um presente para o Galo Mineiro, que ficou mais à vontade para garantir o resultado em casa, e um castigo para o Goiás. O sistema defensivo do Atlético-MG, o menos vazado da Série A, tratou de fazer a parte dele.

No segundo tempo, Armando Evangelista mexeu na equipe. Procurou abri-la um pouco mais com Vinícius e Dodô. O time passou a chegar mais à área adversária, mas faltavam as jogadas mais ousadas e as conclusões.

O Galo mineiro cometeu vacilo quando Igor Rabello errou o tempo da bola. Matheus Babi arrancou e sofreu falta do zagueiro. Cartão vermelho para Igor Rabello, mas o Goiás não tirou proveito da vantagem numérica e da substituição feita por Luiz Felipe Scolari – ele sacou Paulinho e colocou o zagueiro Jemerson.

Para tornar a equipe mais ofensiva, Palacios e Dieguinho entraram no Goiás. Mas o time levou o segundo gol.

Novamente, falha de Maguinho. Guilherme Arana fez a tabela curta com Hulk, recebeu o passe e Maguinho, ao tentar proteger a bola, não viu o lateral, que fez o gol com um toque de joelho. Atlético-GO 2 a 0, aos 24 minutos do segundo tempo.

Na boa jogada de João Magno, o Goiás descontou. João Magno tirou a marcação, chutou forte e contou com o rebote do goleiro. Dodô só empurrou para as redes, aos 43 minutos do segundo tempo. Quando pressionou, o Goiás poderia empatar, mas Mauricio Lemos salvou a bola sobre a linha do gol.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG: Matheus Mendes; Saraiva, Maurício Lemos, Igor Rabello, Guilherme Arana; Octávio, Zaracho, Igor Gomes (Edenilson), Rubens; Paulinho (Jemerson) e Hulk (Réver). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar (Dieguinho), Bruno Melo; Willian Oliveira (Palacios), Raphael Guzzo (Vinícius), Morelli; Allano (João Magno), Matheus Babi, Anderson Oliveira (Dodô). Técnico: Armando Evangelista

Local: Arena MRV (Belo Horizonte-MG)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira/CE (Fifa) e Renan Aguiar da Costa/CE

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira/SC

Gols: Hulk (pênalti) aos 40' do 1º tempo; Guilherme Arana aos 24', e Dodô, aos 43’ do 2º tempo.

Expulsão: Igor Rabello (2º tempo).