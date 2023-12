Goiás perde para o Grêmio e está rebaixado à Série B

O Goiás perdeu, de virada, para o Grêmio, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (30), na Arena do Grêmio, e está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2024. Com o revés, o Goiás fica com 35 pontos e não tem mais possibilidade de terminar a competição nacional na 16ª colocação.

Em Porto Alegre, o Goiás colocou um ponto final em mais um capítulo triste de sua história. Com a derrota para os gremistas, o time esmeraldino chegou ao sexto rebaixamento no Brasileirão – antes havia sido rebaixado em 1993, 1998, 2010, 2015 e 2020.

Agora, resta ao Goiás apenas cumprir tabela nas duas rodadas finais do Brasileirão. O time esmeraldino ainda joga contra o Fortaleza, no próximo domingo (3), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, e se despede da elite nacional no dia 6 de dezembro contra o América-MG, em Goiânia.

Com a queda, o Goiás se junta a Coritiba e América-MG, que já estavam rebaixados. Agora, Bahia, Santos e Vasco são os clubes mais ameaçados a ficar com a última vaga indesejada.

O jogo

O técnico Mário Henrique começou a partida com uma formação diferente, sem um atacante de referência. Com o meio-campo recheado, o time esmeraldino conseguia uma marcação mais forte no setor e explorava os contra-ataques.

Foi assim que nasceu o gol esmeraldino, no 1º tempo. Aos 27 minutos, Bruno Melo fez lançamento longo e o meia Palacios foi esperto para desviar de cabeça e deixar a bola à mercê de Morelli. O volante esmeraldino saiu em velocidade e finalizou com categoria para vencer o goleiro Caíque.

O jogo ficou parado por alguns minutos para que o lance pudesse ser averiguado pelo VAR, pois a dúvida sobre a posição de impedimento era clara. Com ajuda da tecnologia, a arbitragem constatou que Morelli estava em posição legal. O gol esmeraldino refletiu nas arquibancadas da Arena do Grêmio. A impaciência da torcida gremista deixava o tricolor gaúcho nervoso em campo.

Apesar de estar em desvantagem no placar, o Grêmio não esboçou reação no início do 2º tempo e viu o Goiás ser muito incisivo nos primeiros movimentos. O goleiro Caíque fez um milagre para evitar o segundo gol após cabeceio de Vinícius.

Só que o susto serviu para acordar os gremistas. Aos quatro minutos, Luis Suárez serviu Ferreirinha, que cortou o zagueiro Lucas Halter antes de finalizar, de chapa, no ângulo.

Após o gol gremista, os jogadores cercaram o árbitro Marcelo de Lima Henrique reclamando muito de uma possível falta no início do lance, mas o gol foi válido e o empate estava estampado no placar. Este resultado colocava o Goiás na Série B do Brasileiro.

A situação esmeraldina piorou, e muito, aos 12 minutos. Cristaldo ficou com a sobra e chutou com categoria para vencer o goleiro Tadeu e virar a partida. Com o segundo gol gremista, o Goiás precisava de uma nova virada no placar para seguir vivo na competição. Não conseguiu.



FICHA TÉCNICA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 30/11/2023 (quinta-feira)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Grêmio: Caíque; Fábio (Pepê), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Gustavo Martins) e Cristaldo (Nathan); Nathan Fernandes (André), Luis Suárez e Everton Galdino (Ferreirinha). Técnico: Renato Gaúcho

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Diego; Willian Oliveira, Morelli, Oyama (Edu), Guilherme Marques (Anderson Oliveira) e Palacios (Apodi); Vinícius (Breno Herculano). Técnico: Mário Henrique

Gols: Morelli aos 27’ do 1º tempo (Goiás); Ferreirinha aos 4’ e Cristaldo aos 12’ do 2º tempo (Grêmio)