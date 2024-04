Goiás pode ter dispensas e diretor descarta contratações de ex-clube

O Goiás deve aproveitar os próximos dias para movimentar o elenco visando à disputa da Série B. O diretor de futebol Lucas Andrino pode liberar atletas e quer acelerar a busca de reforços. O dirigente também descartou a chegada de jogadores que atuam pelo São Bernardo, ex-clube do profissional de 39 anos.

Lucas Andrino não citou nomes e posições, mas trabalha para fazer pelo menos três liberações de jogadores nos próximos dias. Ainda não foi confirmado como serão essas dispensas, se haverá rescisão contratual ou empréstimos, mas o planejamento do diretor de futebol é oficializar saídas ainda nesta semana.

O dirigente também confirmou que não vai contratar jogadores que estão no São Bernardo, seu ex-clube. O zagueiro Rafael Foster foi ventilado no clube esmeraldino, mas Lucas Andrino comentou em conversa com jornalistas que não pretende buscar atletas da sua ex-equipe. Ele ocupou o cargo de CEO do time paulista desde 2019 e ajudou na reformulação do clube, que está na Série C.

Outra confirmação feita pelo dirigente foi a respeito do número de reforços. Ele acredita que pelo menos quatro jogadores chegarão ao Goiás nos próximos dias. Lucas Andrino optou por não falar de posições, mas ao menos um meia e atacantes, sendo pelo menos um centroavante, devem ser contratados pelo diretor de futebol.

Lucas Andrino confirmou que o atacante Rossi e o meia Thiago Galhardo foram procurados. As conversas com Rossi, que está no Vasco, não avançaram pelo fato do jogador ter uma negociação com o Santos. Já Thiago Galhardo, que hoje está no Fortaleza e não é titular, pode ter negociação retomada. As duas investidas foram iniciadas por Agnello Gonçalves, ex-diretor de futebol do Goiás.

O zagueiro Rafael Donato, ex-Vila Nova, e os atacantes Gustavo Vintecinco, ex-Goiânia, e Jenison, ex-Novorizontino, foram descartados pelo diretor Lucas Andrino. O dirigente elogiou os jogadores, mas frisou que eles não fazem parte do planejamento de reforços do Goiás, neste momento.

Enquanto inicia reformulação no elenco, o Goiás segue a preparação para a estreia na Série B. O técnico Márcio Zanardi comandou o primeiro treino no clube esmeraldino nesta quarta-feira (3).

Sem jogar desde o dia 24 de março, o Goiás volta a campo contra o Ceará, fora de casa, pela rodada de abertura da Série B. A partida ainda terá data confirmada pela CBF, mas será entre os dias 19 e 21 de abril.