Goiás pode ter volta de Sander, líder de assistências

Após mais de dois meses, o lateral esquerdo Sander deve ser a principal novidade na convocação do técnico Armando Evangelista para a partida do Goiás contra o Bahia, neste sábado (7). O jogador está recuperado de lesão muscular na coxa e treinando forte para voltar a ser uma opção para o time esmeraldino. Sander é o jogador com mais assistências pelo Goiás na temporada.

Sander se machucou na partida contra o Grêmio, no dia 30 de julho. O lateral esquerdo saiu de campo com uma grave lesão muscular na região anterior da coxa esquerda. O jogador se recuperou e está pronto para reforçar o time na reta final do Campeonato Brasileiro.

Desde que Sander se machucou, o Goiás entrou em campo dez vezes e conquistou apenas duas vitórias. O time marcou apenas cinco gols neste período e a dificuldade criativa passou também pela ausência do jogador.

Isso porque Sander é o líder em assistências pelo Goiás no ano. O jogador contribuiu com 12 passes decisivos para gols esmeraldinos em 2023.

O meia Guilherme Marques, que deu passe para o gol marcado pelo zagueiro Lucas Halter no empate por 1 a 1 com o Botafogo na rodada passada do Brasileiro, aparece como vice-líder, com quatro assistências, ao lado de Vinícius e Nicolas - este último já deixou o clube e defende o Ceará.

Por isso, o retorno de Sander gera expectativa não apenas pela liderança que o jogador exerce na equipe, mas também pela qualidade criativa nas jogadas pelo lado esquerdo do ataque do Goiás.

Embora esteja completamente recuperado de lesão, Sander terá de provar nos treinos que merece a vaga de Hugo no time titular. Nos últimos dez jogos, Hugo aproveitou bem a oportunidade na ausência de Sander e deu conta do recado, embora tenha se notabilizado por boas atuações defensivas.

Além da possibilidade de mexer na lateral esquerda, o técnico Armando Evangelista terá de processar três mudanças. O lateral direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano precisam cumprir suspensão - terceiro cartão amarelo.

Na vaga de Maguinho, Bruno Santos deve ser o escolhido. No meio-campo, Oyama e Raphael Guzzo disputam a vaga aberta com a ausência de Morelli, enquanto Palacios e Alesson disputam o espaço deixado por Allano.

Com 27 pontos, o Goiás ocupa a 16ª colocação na classificação e precisa pontuar para seguir à frente do Bahia. Além disso, apenas uma vitória sobre o tricolor baiano garantirá o Goiás por mais uma rodada fora da zona do rebaixamento sem depender de outros resultados.