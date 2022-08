Goiás regulariza Léo Sena e aguarda por novos exames médicos

O Goiás inscreveu o meia Léo Sena, de 25 anos, no Boletim Informativo Diário da CBF. O jogador assinou contrato até o fim de 2023 para reforçar o elenco esmeraldino. Apesar de ter regularizado o atleta, a diretoria esmeraldina ainda aguarda a realização de novos exames mais detalhados, sobretudo sobre a condição cardiológica do atleta, que sofreu com sequelas da Covid-19.

O clube esmeraldino deve receber os resultados dessa nova avaliação na próxima semana. Caso os exames apontem a impossibilidade de Léo Sena jogar futebol, o contrato possui cláusula para o encerramento do mesmo. Léo Sena não jogada desde maio de 2021, quando ainda defendia o Spezia, da Itália.

Neste período, Léo Sena realizou tratamentos e fez exames na Itália e em São Paulo, que atestariam a condição para a prática do futebol. No entanto, a diretoria do Goiás quer uma nova opinião. Novo reforço esmeraldino, Léo Sena disputou sua última partida pelo Goiás em março de 2020, antes de assinar com o Atlético-MG. Após um período curto no clube mineiro, o meia foi negociado com o Spezia-ITA.