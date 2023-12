Goiás tem carências no elenco para começar temporada de 2024

O elenco do Goiás tem possui carências que devem ser atacadas pelo novo grupo de trabalho do departamento de futebol do clube. O grupo esmeraldino para a próxima temporada não conta, por exemplo, com qualquer lateral esquerdo.

Nesta semana, foram definidos e apresentados diretor de futebol e técnico. O foco, então, passou a ser acelerar discussões sobre avaliação do plantel e a busca por reforços.

Na lateral esquerda, o Goiás perdeu Hugo e Sander ao fim da temporada de 2023. A única opção seria o garoto Xavier, que terminou o ano no profissional, mas está na lista que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Então, no mínimo não estará no início do trabalho em 2024 e pode se juntar ao grupo depois da competição de base.

Outra preocupação é a posição de goleiro. Tadeu é a única opção para o gol esmeraldino, pois Marcelo Rangel e Matheus Alves não renovaram seus contratos. Ezequiel, que foi relacionado para jogos em 2023, também está na lista da Copa São Paulo.

Na lateral direita, o Goiás só tem Maguinho. O jogador tem sido alvo de interesse do Vitória e pode não permanecer no clube. A diretoria vai precisar contratar para o setor.

A zaga tem atualmente três opções, nenhuma de jogadores que eram titulares em 2023. O Goiás tem atualmente Sidimar e Edu, enquanto Yan Souto volta de empréstimo e pode ter sua permanência avaliada.

No meio-campo, ficaram volantes importantes do elenco como Morelli, Diego e Higor Meritão. No ataque, existem muitas opções, mas de jogadores que terminaram a temporada questionados e, por isso, a torcida espera por reforços também para este setor.

Os atacantes com contrato com o Goiás são Vinícius, João Magno, Allano, Anderson Oliveira, Pedrinho e Breno Herculano.