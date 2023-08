Goiás tem desfalques nas laterais para decisão contra o Estudiantes, na Argentina

O técnico Armando Evangelista terá desfalques para escalar as laterais do Goiás no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), em La Platan, na Argentina, quando o time esmeraldino encara o Estudiantes.

Isso porque os titulares Maguinho, para o lado direito, e Sander, esquerdo, saíram de campo machucados no empate do Goiás com o Grêmio, por 1 a 1, no domingo (30), no Estádio Hailé Pinheiro.

Maguinho sofreu entorse no tornozelo e Sander está com uma lesão muscular. Desta forma, os dois jogadores sequer seguiram com a delegação esmeraldina para a Argentina. O zagueiro Sidimar, que saiu de campo com um desconforto muscular, foi para La Plata e será reavaliado antes do jogo.

Com as ausências de Maguinho e Sander, o técnico Armando Evangelista deve repetir a estratégia utilizada durante o jogo contra o Grêmio e colocar em campo Bruno Santos e Hugo, para as laterais direita e esquerda, respectivamente. Caso Sidimar não reúna condições de jogo, Bruno Melo deverá ser titular no miolo de zaga.