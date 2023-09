Goiás tem dez dias para "construir" gols na Série A

Como em sua chegada ao clube, o técnico Armando Evangelista terá dez dias livres no calendário para melhorar a equipe do Goiás. Após estancar a fragilidade defensiva, o foco deve estar voltado para a construção ofensiva, pois o time tem números ruins em seu ataque.

O time esmeraldino comemora sequência de oito jogos sem perder no Brasileirão, mas busca crescimento para a reta final da competição nacional.

No empate sem gols com o Internacional, na rodada passada, o Goiás chegou ao 15º jogo sob a batuta do técnico português. O time esmeraldino sofreu 17 gols no período, seis deles foram pela Sul-Americana. Em jogos pelo Brasileirão a média de gols sofridos é inferior a um por jogo.

O empate com o Internacional foi a sexta partida em que o Goiás saiu de campo sem ser vazado nesta passagem de Armando Evangelista, o que representa mais de um terço dos jogos.

Assim que chegou, o português detectou que os problemas esmeraldinos estavam justamente nas regiões próximas aos gols. O time era frágil na defesa e tinha pouco poder de fogo no ataque. O primeiro passo foi dar solidez defensiva para estancar a sangria e fazer com que o time subisse na classificação.

A estratégia deu certo e o Goiás saiu da zona do rebaixamento - estava um ponto abaixo do 16º colocado - e abriu quatro pontos de distância para o Santos, equipe que abre o Z4. Hoje, o alviverde é 15º.

No entanto, a parte ofensiva da equipe ainda não consegue dar a mesma resposta. O time esmeraldino apresenta números ruins no Brasileirão neste aspecto. Com 20 gols marcados em 22 rodadas, o Goiás tem média inferior a um gol maracado por jogo e é dono do terceiro pior ataque da competição. O time goiano só fica à frente do Inter (17 gols) e do Vasco (16 gols) neste quesito.

Com Armando Evangelista, foram 13 gols marcados em 15 jogos. Por isso, a necessidade de evolução neste aspecto é passo fundamental para que o time esmeraldino tenha uma reta final de Brasileirão mais tranquila e possa almejar objetivos maiores que a permanência na elite nacional para 2024.

Na “Era Evangelista”, o artilheiro da equipe é o meia Guilherme Marques, que balançou as redes quatro vezes no período. Atrás dele, está o centroavante João Magno, que marcou duas vezes. Alesson, Matheus Babi, Lucas Halter, Morelli, Dodô e Matheusinho - que já deixou o clube - fizeram um gol, cada. O Goiás teve um gol contra marcado pelo zagueiro Tobias Figueiredo, do Fortaleza.

Nos últimos jogos, o treinador português optou pela formação do trio de ataque titular com Allano, João Magno e Anderson Oliveira. No entanto, esses jogadores vivem jejum de gols de no mínimo oito jogos. João Magno marcou na vitória sobre o Cruzeiro, por 1 a 0, fora de casa, mas depois disso não voltou a balançar as redes. De lá para cá, já são oito jogos sem marcar.

Allano completou nove jogos pelo clube esmeraldino e ainda não balançou as redes, assim como Anderson Oliveira, que, entre eles, é o que está há mais jogos em jejum, pois disputou o 10º jogo pela equipe.

Além do trio regularmente utilizado como titular por Armando Evangelista, o Goiás tem outras opções no banco de reservas e que têm entrado no decorrer dos jogos. Os atacantes Vinícius, Alesson e Matheus Babi têm ganhado minutos com o treinador.

O técnico esmeraldino precisa lidar com desfalques para o setor. Atualmente, os atacantes Diego Gonçalves e Vinícius estão em tratamento de lesões, enquanto Gabriel Novaes está na fase de transição e pode ser uma das novidades para o banco de reservas no duelo contra o Palmeiras, no dia 15 de setembro.

Embora a falta de força ofensiva seja um problema visível no Goiás neste momento do Brasileirão, a escassez de jogadores que funcionem no ataque não é momentânea.

A equipe sofre com a falta de um goleador e prova disso é que o artilheiro do clube na atual temporada é o atacante Nicolas, com oito gols. O jogador deixou o clube esmeraldino em abril. O vice-artilheiro é Vinícius, com sete gol. O atacante não balança as redes desde a final da Copa Verde, no dia 31 de maio.

ARTILHEIROS DO GOIÁS NA TEMPORADA

1º) Nicolas – 8 gols

2º) Vinícius – 7 gols

3º) Bruno Melo – 6 gols

4º) Apodi, Lucas Halter e Maguinho: 5 gols

5º) Guilherme Marques, Alesson, Matheus Peixoto, Philippe Costa: 4 gols