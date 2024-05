Goiás tem retrospecto equilibrado contra próximo adversário, mas confronto é inédito na Série B

O Goiás pretende conquistar na próxima sexta-feira (10), às 21h30, a terceira vitória na Série B e se manter no grupo dos quatro melhores (G4). O alviverde terá pela frente o Ituano-SP. Na partida agendada para o Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), as duas equipes vão se enfrentar pela primeira vez na Série B.

Até agora, os dois times só mediram forças pela Copa do Brasil em duas temporadas. Há equilíbrio entre ambos, com uma eliminação para cada lado.

Na Serrinha, será o confronto entre um dos postulantes à liderança e dos poucos invictos após três rodadas, o Goiás (7 pontos, com duas vitórias e um empate), diante de um adversário que se encontra nas últimas posições, o Ituano (três derrotas seguidas). A temporada não tem sido camarada com a equipe de Itu-SP, uma das rebaixadas na Série A-1 do Paulistão, ao lado do Santo André.

No histórico dos confrontos, os primeiros foram em 2003, pela 2ª fase da Copa do Brasil, com dois empates por 1 a 1. No Serra Dourada, na decisão por pênaltis, brilhou o ex-goleiro Harlei, que defendeu duas cobranças do adversário, que tinha no elenco o ex-zagueiro André Leone, mais tarde, um dos destaques do Goiás na Série A de 2005. Um fato que chamou a atenção é que o jogo foi disputado três dias após o alviverde ter sido campeão do Goianão de 2003, também nos pênaltis, sobre o Novo Horizonte, de Ipameri – Harlei havia defendido três cobranças naquela decisão.

Na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025, o cenário não foi favorável ao Goiás, eliminado pelo time do interior paulista. O Ituano venceu de 2 a 0 e perdeu por 3 a 1, levando a vaga por causa do critério do gol qualificado (fora). Nestes confrontos, o destaque foi o atacante Ronaldo, autor dos três gols do time de Itu nos dois jogos.

O técnico Márcio Zanardi deve manter a base dos últimos jogos. O treinador aos poucos vai conseguindo a sintonia entre os setores defensivos e ofensivos, com bons resultados. Na temporada, o Goiás perdeu só uma vez (do Vila Nova, na Copa Verde) em 20 partidas. O Ituano, ao contrário, obteve só uma vitória em 16 jogos disputados em 2024.