Goiás tem três desfalques para confronto direto contra o Bahia

O técnico Armando Evangelista terá de lidar com três desfalques para armar a equipe titular que vai enfrentar o Bahia no próximo sábado (7), às 16 horas, no Estádio Hailé Pinheiro.

O time esmeraldino teve três jogadores suspensos na partida contra o Botafogo, na última segunda-feira (2). O lateral direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano receberam cartões amarelos e estavam pendurados.

Na lateral direita, a tendência é que Bruno Santos seja o escolhido pelo técnico Armando Evangelista. A outra opção é a entrada do experiente Apodi.No meio-campo, o treinador português poderá contar novamente com o volante Oyama, que foi baixa contra o Botafogo por força contratual e está apto a enfrentar o Bahia.

No ataque, o técnico esmeraldino tem opções como Alesson e Vinícius para a vaga de Allano. De volta a Goiânia, a delegação esmeraldina inicia a preparação para o confronto direto com o Bahia. O time goiano não vence há seis jogos no Brasileirão, mas está fora da zona do rebaixamento.