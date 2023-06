Goiás terá mês de julho com foco total no Brasileirão

Classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Goiás terá um bom tempo para se dedicar exclusivamente à disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino tem cinco jogos pela competição nacional antes do início do mata-mata do torneio continental. Os jogos de ida das oitavas de final ocorrerão entre os dias 1º e 3 de agosto, e os da volta, entre 8 e 10 de agosto.

Até o mata-mata continental, o Goiás enfrenta Coritiba (casa), Santos (fora), Atlético-MG (casa), Cruzeiro (fora) e Grêmio (casa) pelo Brasileiro. O foco esmeraldino é sair da zona do rebaixamento e melhorar a situação na tabela de classificação para poder aliar as duas competições com mais tranquilidade a partir do mês de agosto.

Com uma situação ruim no início do Brasileirão, o Goiás viveu um dilema sobre a participação simultânea em duas competições. A diretoria do clube sabe a importância da permanência na Série A, enquanto a torcida deseja uma nova campanha duradoura na Copa Sul-Americana, relembrando o vice-campeonato de 2010. No meio disso, o time esmeraldino conviveu com pressões, viagens desgastantes e uma troca de comando técnico.

Mesmo sem escalar força máxima, em teoria, nos jogos da Sul-Americana, o Goiás avançou na competição como líder do Grupo G, sem perder nenhum jogo, o que deu ao time o direito de avançar diretamente às oitavas de final e não acrescentar dois jogos ao calendário já apertado. Isso porque as equipes que terminaram a fase de grupos da Sul-Americana na 2ª colocação de suas chaves precisarão disputar uma repescagem, em ida e volta, contra equipes eliminadas, em 3º lugar, de seus grupos da Copa Libertadores.

O Goiás ganha, então, um fôlego para pensar exclusivamente no Brasileirão. No mês de julho, o time esmeraldino tem cinco jogos para tentar sair da zona do rebaixamento e se afastar dela. Se cumprir essa missão, a equipe ganha uma condição melhor de disputar as oitavas de final da Sul-Americana com mais força.

No discurso, o técnico Armando Evangelista diz que o Goiás precisa ter “a mesma ambição” em todos os jogos. Até agosto, o treinador português terá domínio maior sobre o elenco para administrá-lo da forma mais estratégica para o mata-mata.

Mercado

Além da maratona de jogos pelo Brasileiro, o mês de julho traz outro momento aguardado pela torcida esmeraldina que é a abertura da janela de transferências do mercado nacional. Os torcedores esperam a contratação de reforços para a qualificação do elenco.

Até agora, o Goiás acertou com dois jogadores para a sequência da temporada: o volante Luís Oyama e o atacante Anderson Oliveira. A diretoria do clube promete mais reforços nos próximos dias. Para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Goiás poderá substituir cinco jogadores da lista de 50 nomes inscritos no início da competição.

Como a janela de transferências estará aberta a partir de segunda-feira (3), os dois reforços já acertados com o clube esmeraldino, e que treinam nas dependências do Goiás, não poderão ainda jogar contra o Coritiba, uma vez que a partida contra o Coxa é no mesmo dia. No entanto, eles já devem ficar à disposição para a partida contra o Santos, dia 9 (domingo).

Para deixar o Z4 no início de julho, basta ao Goiás derrotar o Coritiba dentro da Serrinha, pela 13ª rodada. Com 11 pontos, o Goiás chegaria aos 14 pontos com quatro vitórias conquistadas. Como vai acontecer um confronto direto entre Cuiabá (12 pontos) e Santos (13 pontos), no domingo (2), uma das duas equipes vai ser ultrapassada pelo Goiás em caso de vitória esmeraldina sobre o Coxa, que tem apenas quatro pontos e é o único time que ainda não venceu no Brasileirão.

Confira a agenda do Goiás para o mês de julho:

3/7 - Goiás x Coritiba - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

9/7 - Santos x Goiás - Vila Belmiro, em Santos

16/7 - Goiás x Atlético-MG - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

22, 23 ou 24/7 - Cruzeiro x Goiás - Arena Independência, em Belo Horizonte

29, 30 ou 31/7 - Goiás x Grêmio - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia