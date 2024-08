Goiás terá semana livre, e Vagner Mancini busca ajustes ofensivos

Pela primeira vez desde a chegada de Vagner Mancini, o Goiás terá uma semana livre para treinos. Depois da derrota para o Ituano no último sábado (24), o time esmeraldino volta a campo no domingo (1º) contra o Paysandu. O foco no período de atividades será a transição ofensiva.

Vagner Mancini foi anunciado pelo Goiás há 20 dias (dia 6 de agosto) e comandou o time esmeraldino em uma sequência de cinco jogos: São Paulo (Copa do Brasil), Ceará, Ponte Preta, Brusque e Ituano pela Série B. O maior período para treinos foi de cinco dias, entre as partidas diante de Ponte Preta e Brusque.

Desde sua chegada, o técnico molda aos poucos como deseja que o Goiás atue. A formação com três zagueiros foi desfeita, o time esmeraldino voltou a jogar com três atacantes e ligeiramente houve um aumento da média de posse de bola (de 48% por jogo para 51%).

A principal mudança, porém, foi no modelo de jogo. Com Vagner Mancini, o Goiás tende a ser uma equipe que prioriza o ataque vertical, mais rápido para chegar ao ataque. Esse é um dos ajustes ofensivos que o treinador tentará fazer ao longo desta semana.

Para Vagner Mancini, os meias precisam de mais agilidade nos passes direcionados para os atacantes, que por sua vez precisam atacar melhor a última linha defensiva na busca por espaços. O técnico deseja ver um time mais rápido na transição ofensiva.

A goleada sobre o Brusque, na 21ª rodada, foi o melhor jogo do Goiás sob o comando do treinador. Foi neste duelo que o time esmeraldino mostrou mais agilidade na troca de passes.

O lance que gerou o primeiro pênalti (convertido por Tadeu) e a jogada do terceiro gol, em que Thiago Galhardo recebe em profundidade de Rafael Gava, são exemplos de jogadas que Vagner Mancini espera ver mais vezes no clube esmeraldino.

A recuperação física de alguns atletas também será prioridade, principalmente para Angelo Rodríguez, Juninho, Edson e Sander, que desfalcaram a equipe nos últimos jogos - os três primeiros por lesões musculares e o lateral por causa de uma fratura no nariz.

Para o jogo contra o Paysandu, Vagner Mancini não contará com o volante Nathan Melo que vai cumprir suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

O atacante Paulo Baya, por sua vez, fica à disposição depois de cumprir suspensão contra o Ituano.

Goiás e Paysandu vão se enfrentar na Serrinha no próximo domingo, a partir das 18h30. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B.