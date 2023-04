Goiás terá técnico interino na estreia na Série A do Brasileiro

O Goiás será comandado pelo auxiliar técnico Emerson Ávila na estreia do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (15), contra o Athletico-PR, em Curitiba. O clube está no mercado para buscar um treinador para a vaga deixada por Guto Ferreira, demitido segunda-feira (10).

Enquanto a diretoria esmeraldina não escolhe o novo treinador, o auxiliar já está no comando interino do time e deu o primeiro treino nesta condição nesta terça-feira (11), quando o elenco se reapresentou após o vice do Campeonato Goiano.

Após definir pela demissão de Guto Ferreira na última segunda-feira, treinadores foram oferecidos para a diretoria esmeraldina. No entanto, nenhum deles atende ao que o clube procura no mercado. Por isso, segundo a diretoria, vai trabalhar com calma para não fazer escolha errada nessa contratação.

O presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro lidera essa procura pelo novo treinador, ao lado do vice-presidente de futebol Harlei Menezes. Presidente do Conselho Deliberativo, Edmo Mendonça Pinheiro disse que avaliza a escolha que a dupla fizer.

A intenção é vasculhar o mercado em busca de um técnico que possa conduzir o Goiás a uma campanha segura na Série A do Campeonato Brasileiro e ser competitivo nas copas Verde (disputa da final com o Paysandu) e Sul-Americana (acabou de começar a disputa da fase de grupos). Paulo Rogério Pinheiro rechaçou, no momento, uma novidade sobre nomes nesta semana.

Por isso, o auxiliar técnico Emerson Ávila já prepara a equipe que vai estrear no Brasileirão diante do Furacão. A diretoria esmeraldina tem confiança no trabalho do profissional, que foi elogiado internamente durante toda o Brasileirão de 2022.

O clube gostou tanto do trabalho de Emerson Ávila que fez proposta para que o auxiliar técnico se tornasse um profissional da comissão permanente esmeraldina e deixasse a comissão do técnico Jair Ventura, que optou por não renovar contrato para a atual temporada.

“Vamos trabalhar com o Emerson (Ávila), com muita calma, muita tranquilidade até conseguir um nome com o perfil do Goiás, que a gente entende que possa nos ajudar”, explicou Harlei Menezes, vice-presidente de futebol.

NOMES VENTILADOS

Desde a demissão de Guto Ferreira, técnicos foram ventilados no Goiás, inclusive um possível retorno do próprio técnico Jair Ventura. Além dele, nomes como os de Antônio Carlos Zago e Thiago Carpini circularam nas redes sociais.

No entanto, não há confirmação sobre qualquer negociação em andamento com esses treinadores mencionados.