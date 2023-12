Goiás vê protesto em último jogo na Série A: "Diretoria, vocês apequenaram o nosso Goiás"

No jogo de despedida da Série A após o rebaixamento sofrido na competição, o Goiás, que venceu o América-MG por 1 a 0, viu faixa de protesto da torcida na arquibancada do Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, com a inscrição: "Diretoria, vocês apequenaram o nosso Goiás". A faixa foi estendida na noite desta quarta-feira (6), no setor Tobogã Força, onde tradicionalmente fica a torcida organizada, que não compareceu à partida.

A partida contra o América-MG tem o menor público do Goiás no Brasileirão. Foram 793 pagantes - 1.966 pessoas no total. Foram mais não pagantes do que torcedores que pagaram: 1.173.

O número de pessoas no estádio para o jogo da 38ª rodada é, de certa forma, um protesto. Nas redes sociais, antes da partida, houve uma mobilização "público zero" por parte de torcedores.

A média de público do Goiás na Série A, antes da partida desta quarta-feira (6), é de 7.697 torcedores.

O Goiás sofreu, em 2023, seu sexto rebaixamento na história, o quarto nos pontos corridos. O clube vai passar, neste mês de dezembro, por processo eleitoral. O clube marcou para o próximo dia 15 de dezembro, uma sexta-feira, a eleição do Conselho de Administração, regime que vai substituir a figura do presidente executivo na gestão do clube. Será o primeiro pleito no atual modelo, aprovado no fim de novembro.

Alvo do protesto

A diretoria executiva, alvo do protesto na Serrinha, já se despediu do clube. Paulo Rogério Pinheiro, presidente nos últimos três anos, se despediu em carta encaminhadas aos conselheiros em que diz que, a partir da publicação do novo estatuto, o cargo fica extinto e a gestão dele se encerra, o que ocorreu, segundo ele, no dia 1º de dezembro.

Vice-presidente de futebol, Harlei Menezes também se despede com o fim da gestão.