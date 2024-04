O Goiás Vôlei é campeão da Superliga B masculina. Nesta quarta-feira (24), o time esmeraldino venceu o rival Neurologia Ativa e conquistou o inédito título da competição nacional. A vitória de 3 sets a 1 foi conquistada no ginásio Goiânia Arena. As duas equipes goianas jogarão a Superliga A na próxima temporada.

O primeiro set começou equilibrado, mas terminou com vitória esmeraldina por 25 a 18. A competitividade seguiu no 2° período e teve triunfo da Neurologia Ativa por 25 a 20. O terceiro foi o mais emocionante, decidido por 26 a 24 para o Goiás Vôlei. O quarto período decretou o final da Superliga B: 25 a 20 Goiás Vôlei, campeão da competição nacional.

A conquista do título da Superliga B consagra a campanha do Goiás Vôlei na competição. Desde janeiro, quando o torneio começou, a equipe esmeraldina figurou nas primeiras colocações, assumiu a ponta no decorrer da fase de classificação e construiu a melhor campanha entre os 12 clubes que disputaram o campeonato. Foram 14 jogos, com 13 vitórias e uma derrota.

É o primeiro título de expressão nacional do Goiás Vôlei desde a fundação do projeto. A equipe de vôlei passou a disputar as principais competições do País a partir da temporada de 2021/22, quando o ex-jogador Dante levou o projeto para o clube esmeraldino.

Na época, ele comandava o projeto do Anápolis Vôlei, que herdou a vaga do JF Vôlei-MG na Superliga A - o time mineiro desistiu de disputar a elite. Desta forma, surgiu o Goiás Vôlei, primeiro clube goiano a disputar a 1ª Divisão do vôlei nacional. O time foi rebaixado e, duas temporadas depois, a equipe esmeraldina retorna à elite como campeã.

Um novo momento começa para os clubes goianos. A partir desta quinta-feira (25), os clubes vão pensar exclusivamente na montagem dos elencos para a disputa da Superliga A.

O Goiás Vôlei já fez propostas para renovação de contratos para boa parte do elenco (o número não foi divulgado pelo clube). A ideia da direção do projeto esmeraldino é manter a base do elenco campeão, incluindo o ponteiro Henrique Batagim, principal jogador do clube.

Busca por viabilidade

Uma situação em comum entre os clubes goianos será a busca por investidores e parceiros para a disputa da divisão principal do vôlei nacional. “Já estamos procurando parceiros. O investimento tem de aumentar. Os valores da Superliga A são superiores aos da B e nós contamos com o aporte financeiro para montar um time bem competitivo”, explicou o gestor do Goiás Vôlei, Ricardo Picinin.

O mesmo ocorre na Neurologia Ativa, que disputará a Superliga A pela primeira vez em sua história. O clube foi fundado em 2018.

“Nós precisamos de ajuda das empresas. É o momento de investidores entenderem que o voleibol está em crescimento em Goiás. Entendo que é uma situação desafiadora para todo patrocinador, mas, neste momento, com dois clubes goianos na Superliga A, seria um retrocesso se o pensamento fosse o contrário (que o vôlei não cresce no Estado)”, argumentou o presidente e líbero da Neurologia Ativa, Sávio Beniz.

Segundo estimativa inicial de Sávio, o custo da Neurologia Ativa na Superliga B foi de R$ 1,5 milhão e deve subir para, no mínimo, R$ 5 milhões na elite.

O dirigente, jogador e um dos fundadores do projeto confirmou que existe intenção de formar uma parceria com o Atlético-GO. Ainda não há detalhes de como seria a ligação entre as equipes, se haverá ou não investimento financeiro, por exemplo.

“É possível (a parceria). Somos Série A como o Atlético-GO. Nossa amizade vem se fortalecendo cada dia mais. Seria uma parceria de trabalho conjunto com respeito, seriedade e acima de tudo honestidade entre as partes”, disse Sávio, que acredita que o elenco da Neurologia Ativa não terá grandes mudanças e quase todo plantel que disputou a Superliga B deve permanecer para a próxima temporada.

A CBV ainda confirmará datas, mas a tendência é que a próxima temporada da Superliga A comece entre final de outubro e início de novembro. Goiás Vôlei e Neurologia Ativa querem curtir o momento histórico para o vôlei goiano e se preparam para a disputa da elite.