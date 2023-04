Goiás vacila no fim e cede empate ao Universitario no Peru

O Goiás foi castigado no último lance da partida e cedeu o empate ao Universitario, por 2 a 2, na noite desta quinta-feira (20), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O time esmeraldino chegou a abrir dois gols de vantagem no 2º tempo, mas permitiu a reação dos peruanos diante de quase 60 mil torcedores.

Com o resultado, o time esmeraldino segue invicto no Grupo G da Copa Sul-Americana com dois pontos, mas ocupa apenas a 3ª colocação na tabela de classificação. O gosto do ponto conquistado fora de casa foi amargo para os esmeraldinos, que estavam bem próximos de uma vitória histórica.

Após o empate em Lima, o Goiás volta a campo no domingo (23) para enfrentar o Corinthians, no Estádio Hailé Pinheiro, pelo Brasileirão.

1º tempo

Mesmo fora de casa, o Goiás não se intimidou e teve uma postura inteligente na primeira metade da partida. Com aplicação na marcação e atenção nas jogadas, o time esmeraldino não deu muito espaço para o adversário.

O Estádio Monumental de Lima recebia um grande público, que viu o Goiás criar as melhores oportunidades no 1º tempo. Aos 12 minutos, o volante Everton Morelli apareceu como elemento surpresa na área e chutou cruzado para defesa de Carvallo.

Na reta final do 1º tempo, o Goiás conseguiu uma boa trama e em cruzamento na área a bola encontrou o centroavante Matheus Peixoto. O atacante conseguiu cabecear e levou perigo novamente ao gol do Universitario.

2º tempo

A superioridade se traduziu em gols no 2º tempo. A vitória esmeraldina em Lima foi construída pelo alto. Aos 11 minutos, Vinícius desviou de cabeça após cobrança de escanteio e encontrou Everton Morelli na pequena área. O volante testou a bola para abrir o placar e colocar o Goiás em vantagem no Monumental lotado.

O time esmeraldino pegou o adversário ainda grogue após o gol inaugural e ampliou. Aos 19 minutos, após boa trama, Diego levantou bola na área e viu Maguinho aparecer bem para saltar e cabecear para vencer o goleiro Carballo. Era festa esmeraldina na capital peruana.

O que parecia uma vitória tranquila, ganhou contornos de drama nos minutos finais. Aos 41 minutos, o Universitario se lançou ao ataque e pelo alto também chegou ao seu gol. Após bola alçada na área, a bola ficou com o zagueiro Riveros, que empurrou para o gol e inflamou o jogo.

O Universitario foi com tudo para o ataque e conseguiu empatar o jogo no último lance. Aos 50 minutos, Andy Polo cobrou escanteio e Valera cabeceou para derrotar o goleiro Tadeu e decretar o empate no fim.

FICHA TÉCNICA

2 UNIVERSITARIO: Carvallo; Corzo (Barco), Riveros, di Benedetto e Cabanillas; Ureña (Succar), Quispe (Calcaterra), Pérez Guedes; Polo, Herrera e Valera. Técnico: Jorge Fossati

2 GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Sidimar), Morelli, Diego (Bruno Santos) e Palacios (Guilherme); Matheus Peixoto (Philippe) e Vinícius (Alesson). Técnico: Emerson Ávila

Local: Estádio Monumental, Lima (Peru)

Horário: 23h (de Brasília)

Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Assistentes: José Antelo e Carlos Tapia (ambos da Bolívia)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Gols: Morelli aos 11’ e Maguinho aos 19’ do 2º tempo (Goiás); Riveros aos 41’ e Valera aos 50’ do 2º tempo (Universitario)