Goiás vai sediar a etapa final do Campeonato Brasileiro de Wake

Goiânia será palco da 4ª e última etapa do Campeonato Brasileiro de Wake, que envolve as categorias de Wakeboard e Wakeskate. O evento será no próximo sábado (14), a partir das 7h, no Sunset Wake Park, em Senador Canedo. Após a competição, o público poderá assistir ao show da Banda Maglore e do DJ Mucio.

O evento é promovido pelo Circuito Brasileiro de Cable (CBC). Cerca de 80 atletas participarão do campeonato, considerando iniciantes e profissionais. Além disso, os inscritos serão divididos em categorias, como estreante, iniciante, intermediário, avançado, entre outras.

Ambas as modalidades são praticadas na água, nas quais o atleta se equilibra em cima de uma prancha, segura em uma corda e é puxado por uma um veículo aquático ou por um sistema de cordas. A diferença é que no Wakeboard os pés são acoplados na prancha por botas, enquanto no Wakeskate os pés ficam soltos.

Os interessados em competir deverão se inscrever no site Sympla e pagar a taxa de R$ 200. Já para o público que quer apenas assistir à competição, os ingressos custam R$ 60, na plataforma Q2 Ingressos.

(Renata Akutsu é estagiária do Grupo Jaime Câmara em convênio com a Universidade Federal de Goiás)