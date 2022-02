Goiás vence Anápolis e se isola na liderança do Goianão

O Goiás derrotou o Anápolis, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (24) e se isolou na liderança do Grupo A do Campeonato Goiano, com 20 pontos. O time esmeraldino está a um empate de garantir a 1ª colocação de sua chave e o técnico Glauber Ramos passa o bastão para Bruno Pivetti com uma equipe invicta há sete jogos, sendo cinco vitórias consecutivas.

Diante dos olhares do coordenador técnico Paulo Autuori e do novo técnico Bruno Pivetti, o Goiás mediu forças com o Anápolis e conseguiu um ligeiro domínio no 1º tempo da partida. As melhores chances criadas foram esmeraldinas com Nicolas, que parou duas vezes em defesas com os pés do goleiro Jeferson.

Em seu último ato enquanto treinador do time principal do Goiás, Glauber Ramos não pôde contar com peças importantes como o zagueiro Everson, o meia Diego e o atacante Vinícius, que estão entregues ao departamento médico do clube. Ainda assim, a equipe esmeraldina teve boa apresentação.

Na metade do 2º tempo, o meia-atacante Luan estreou com a camisa do Goiás ao entrar na vaga de Apodi. A movimentação do jogador era tímida até pelo longo tempo sem jogar.

O time esmeraldino chegou ao gol da vitória em jogada de bola parada. Aos 37 minutos, o meia Élvis cobrou falta na área e mandou na medida para o atacante Pedro Raul cabecear no cantinho. Com a vantagem no placar, coube ao Goiás administrar bem o resultado para dar o troco no Galo e se isolar na liderança do campeonato.

O Goiás volta a campo na próxima terça-feira (1º de março) para enfrentar o Sousa, da Paraíba, no Estádio Marizão, às 21h30. Será a estreia do time esmeraldino nesta edição da Copa do Brasil, que terá Bruno Pivetti já trabalhando na área técnica.

FICHA TÉCNICA:

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Adriano Mendes e Elivelton dos Santos

Anápolis: Jeferson; Fábio, Felipe Chaves, Márcio Luiz e Hugo (Ariel); Batista, Renan (Maurício), Wandinho (Gustavo Vintecinco) e Stefano (João Paulo); Erick Bahia (Kaique) e Davi. Técnico: Luís Carlos Winck

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo César e Artur; Fellipe Bastos (Henrique Lordelo), Caio Vinícius e Élvis; Apodi (Luan), Nicolas e Pedro Raul (Albano). Técnico: Glauber Ramos

Gol: Pedro Raul aos 37’ do 2º tempo (Goiás)