Goiás vence Goianésia e se classifica para as quartas de final do Goianão

Sem sofrer maiores sustos e com um belo gol do meia Kauan, de 17 anos, o Goiás confirmou o favoritismo e venceu o Goianésia, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Hailé Pinheiro. A vitória faz com que o time esmeraldino siga na liderança do Campeonato Goiano, agora com 20 pontos conquistados. Com essa pontuação, o Goiás já está garantido nas quartas de final e agora tem como objetivo terminar a fase de classificação na liderança geral.

Além de emplacar a quarta vitória em sequência neste Goianão, o time esmeraldino saiu de campo sem ser vazado pela quarta vez seguida. Do outro lado, o Goianésia fica com 10 pontos e fica mais uma vez fora da faixa de classificação às quartas de final.

Em casa, o Goiás encarou o Goianésia em busca da quarta vitória consecutiva para assegurar a liderança da tabela de classificação por mais uma rodada. O time esmeraldino se mostra cada vez mais solto dentro da competição e a construção do primeiro gol da partida foi uma prova disso.

Titular pelo segundo jogo seguido, o jovem meia Kauan, de 17 anos, mais uma vez mostrou que não sentiu o peso de estar entre profissionais. Foi o camisa 17 o responsável pela abertura do placar na Serrinha. Após trabalhar a bola com paciência, o time esmeraldino conseguiu envolver a defesa do Azulão do Vale ao ponto de Vinícius ter liberdade para pensar. O atacante viu Kauan livre na entrada da área e passou a bola. O garoto dominou, levantou a cabeça e disparou um belo chute cruzado que teve como destino final a rede adversária.

O gol de Kauan, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Goiás nesta temporada, foi festejado por todos os jogadores esmeraldinos em campo e, sobretudo, pelo jovem promissor que começa bem sua carreira profissional.

Com a vantagem no placar, o Goiás voltou para o segundo tempo em busca de ampliar e encaminhar sua quarta vitória seguida. Aos 13 minutos, Hugo fez cruzamento na área e a defesa desviou. Esperto, o atacante Alesson se antecipou e cutucou a bola para marcar o segundo esmeraldino na noite e o primeiro dele com a camisa do Goiás.

Gol do Goianésia foi anulado

O Goianésia chegou a descontar logo em seguida, mas a arbitragem pegou posição irregular do atacante Abner, que deu assistência para finalização de Gabriel Correa. Após o susto, o Goiás voltou a fechar melhor os espaços e não dar mais brechas para o adversário tentar reagir na partida.

Ainda houve tempo para o terceiro gol. Wendell se envolveu em um lance com o zagueiro Marcão dentro da área e o árbitro Jefferson Ferreira marcou pênalti. No entanto, o árbitro de vídeo, André Luiz Castro, recomendou que o árbitro pudesse revisar o lance. Após checar o lance no vídeo, o árbitro central voltou atrás na decisão e cancelou a penalidade máxima.

O time esmeraldino ainda teve algumas oportunidades para ampliar, mas não teve êxito. Agora, o time esmeraldino volta a campo no domingo (12), às 10 horas, para disputar clássico com o Goiânia na Serrinha. O Goianésia joga um pouco mais tarde, às 18 horas, para enfrentar o Anápolis no Estádio Valdeir José de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Goiás: Tadeu; Bruno Santos (Diego Caito), Sidimar, Edu e Bruno Melo (Hugo); Zé Ricardo, Felipe Ferreira e Kauan (Willian Oliveira); Alesson (Vitor Hugo), Nicolas e Vinícius (Wendell). Técnico: Guto Ferreira

Goianésia: Wallace; Júlio Ferrari, Rodrigo Paganelli, Marcão e Raphael Soares (Kauã); Mateus da Silva (Edmundo), Carré (Vidaletti) e Gabriel Correia (Ricardinho); Elicley, Abner (Doda) e Adailson. Técnico: Sílvio Criciúma

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Leone Carvalho e Tiego dos Santos

VAR: André Luiz Castro

Gols: Kauan aos 30’ do 1º tempo e Alesson aos 13’ do 2º tempo (Goiás)

Público: 3.652 pagantes

Renda: R$ 50.965,00