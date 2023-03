Goiás vence o Brasiliense e se classifica para a semifinal da Copa Verde

O Goiás bateu o Brasiliense, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23), no Estádio Hailé Pinheiro e está classificado para a semifinal da Copa Verde. Com a vaga na mão, o time esmeraldino agora vai se preparar para enfrentar o Cuiabá na busca por um lugar na decisão do regional. Será o primeiro embate contra um adversário de Série A do Brasileiro nesta temporada.

Na noite desta quinta-feira (23), o Goiás chegou ao seu 20º jogo nesta temporada e atingiu a marca de 18 partidas de invencibilidade. Até agora, o clube esmeraldino se deparou com equipes sem divisão nacional e das séries B, C e D. A única derrota em 2023 se deu para um adversário da 2ª Divisão nacional, o Atlético-GO, ainda na 2ª rodada do Campeonato Goiano. A outra partida contra um clube de Série B foi o clássico diante do Vila Nova, vencido pelos esmeraldinos.

Contra o Cuiabá, que eliminou o Vila Nova nas quartas de final, o Goiás vai poder, pela primeira vez na temporada, ter o parâmetro de enfrentamento de uma equipe de elite.

O técnico Guto Ferreira deve mensurar a força da equipe logo no jogo de ida, no próximo domingo (26), na Arena Pantanal, quando deve escalar o que tiver de melhor à disposição. Essa será a reedição da semifinal da Copa Verde de 2019, quando Goiás e Cuiabá se enfrentaram e o time de Mato Grosso levou a melhor.

O JOGO

Em casa, diante da torcida, o Goiás fez jogo de segurança para derrotar o Brasiliense e conquistar a classificação. O técnico Guto Ferreira optou pela escalação de um time misto com as presenças de jogadores como o goleiro Tadeu, o meia Palacios e o atacante Diego Gonçalves.

A estratégia não demorou muito para se mostrar acertada. Aos 12 minutos, Diego Gonçalves fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. No rebote, o meia argentino Palacios foi esperto e conseguiu finalizar com potência para superar o goleiro Artur e colocar o Goiás em vantagem.

Nos últimos 20 minutos do 1º tempo, outro titular fez jus à escalação inicial contra o Brasiliense. O goleiro Tadeu praticou duas boas defesas e impediu o empate da equipe do Distrito Federal.

No 2º tempo, o Goiás acertou melhor a marcação e passou a sofrer menos sustos. O Brasiliense não conseguia mostrar forças para chegar ao empate, mas a produção ofensiva do time esmeraldino não era farta para chegar ao segundo gol e ter mais tranquilidades no jogo.

Os técnicos Guto Ferreira e Roberto Cavalo, de Goiás e Brasiliense, respectivamente, mexeram bastante nas duas equipes. Jogadores titulares do Goiás com o volante Zé Ricardo e os atacantes Nicolas e Vinícius ganharam minutos em campo.

A tranquilidade da equipe esmeraldina sofreu um impacto aos 33 minutos do 2º tempo. O lateral esquerdo Hugo entrou de forma atabalhoada e acertou o adversário com violência. O árbitro aplicou cartão vermelho, de forma direta, e o Goiás passou a jogar com dez homens em campo.

A carga de dramaticidade aumentou porque o zagueiro Eduardo Thuram estava mancando e com limitações para se movimentar. Aos 45 minutos, o atacante Yuri Mamute chegou a empatar a partida, mas se aproveitou de posição irregular e foi marcada posição de impedimento pelo assistente.

FICHA TÉCNICA

1 GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Yan Souto), Sidimar, Eduardo Thuram e Hugo; Willian Oliveira (Felipe Ferreira), Fellipe Bastos (Nicolas) e Palacios (Zé Ricardo); Alesson, Philippe e Diego Gonçalves (Vinícius). Técnico: Guto Ferreira

0 BRASILIENSE: Artur; Andrezinho (Daniel Mendonça), Gabriel, Gustavo Henrique e Aloísio; Aldo, Zotti (Gabriel Henrique), Radamés (Diogo Sodré) e Tarta; Tobinha (Hernane Brocador) e Yuri Mamute. Técnico: Roberto Cavalo

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Gol: Palacios aos 12’ do 1º tempo (Goiás)

Expulsão: Hugo (Goiás)

Público: 3.400 pagantes

Renda: R$ 41.625,00