Goiás vence Paysandu e abre vantagem na disputa pelo título da Copa Verde

O Goiás deu o primeiro passo para buscar o inédito título de campeão da Copa Verde. No jogo de ida da final da competição regional, o time esmeraldino venceu o Paysandu, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Mangueirão, em Belém, e conseguiu vantagem para decidir o campeonato em Goiânia.

Apesar de se tratar de uma final de campeonato, a partida entre Paysandu e Goiás teve pouco brilho técnico. As duas equipes mostraram muita transpiração e pouca inspiração. O gol solitário da vitória esmeraldina nasceu de um rebote após cobrança de pênalti. Maguinho marcou para o Goiás, no segundo tempo, e colocou o time goiano em vantagem no confronto.

O Goiás será campeão da Copa Verde pela primeira vez em sua história mesmo se perder por um gol de diferença em Goiânia, no Estádio Hailé Pinheiro, no dia 31 de maio. Para reverter a situação, o Paysandu precisa vencer por três gols de diferença. Em caso de vitória paraense por dois gols de diferença, o Papão leva a decisão para a disputa por pênaltis.

1º tempo

Apesar de ser uma decisão de campeonato, o nível da partida disputada no Mangueirão entre Paysandu e Goiás começou com um ritmo lento. Os dois times não conseguiam criar grandes jogadas de ataque e os primeiros minutos foram de pouca emoção na capital paraense.

A melhor oportunidade de gol do Goiás na primeira etapa do jogo foi criada pelo adversário. O Paysandu se atrapalhou na saída de jogo e deu um presente para o atacante Alesson. O jogador esmeraldino limpou a marcação e bateu colocado, mas o goleiro Gabriel Bernard fez ótima intervenção para evitar o gol.

Em casa, o Papão chegou a balançar as redes do gol defendido por Marcelo Rangel. Após lançamento, Bruno Alves aproveitou o erro de marcação do zagueiro Bruno Melo e conseguiu passar para Mário Sérgio, que bateu forte e contou com o desvio em Bruno Santos para abrir o placar. No entanto, a felicidade dos paraenses durou pouco. Com auxílio do VAR, o árbitro Alisson Sidnei Furtado anulou o gol do Paysandu.

Na saída de campo para o intervalo, jogadores de Goiás e Paysandu deram declarações sobre imposição do ritmo de jogo de suas equipes e prometeram ajustes para o 2º tempo. O técnico Emerson Ávila aproveitou o intervalo para sacar o lateral direito Bruno Santos e voltar para o 2º tempo com o volante Felipe Ferreira.

2º tempo

O Goiás não demorou muito para conseguir abrir o placar e colocar vantagem no confronto. Aos nove minutos, o zagueiro Naylhor segurou o atacante Matheus Peixoto dentro da grande área e cometeu pênalti. Na cobrança, o próprio centroavante esmeraldino foi para a marca da cal. Matheus Peixoto chutou forte, mas parou na defesa de Gabriel Bernard. No rebote, o lateral direito Maguinho estava esperto e finalizou com força e direção certa para colocar o Goiás à frente no placar.

Com o time esmeraldino em vantagem, o Paysandu passou a ficar mais com a bola e buscar o ataque para tentar empatar. O Goiás se comportava bem defensivamente, apesar de ver o Papão rondar a grande área com bolas alçadas que passavam perto do gol defendido por Marcelo Rangel.

Quando o jogo se encaminhava para o final, o Goiás conseguiu ampliar a vantagem. Aos 42 minutos, Felipe Ferreira pegou rebote e chutou forte. No meio do caminho, Philippe foi esperto e colocou o pé na bola para desviar a trajetória. O desvio do atacante esmeraldino foi crucial para colocar a bola no fundo das redes.

FICHA TÉCNICA

Jogo: Paysandu 0x2 Goiás

Local: estádio Mangueirão (Belém/PA)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado/TO

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa/TO e Fabio Pereira/TO

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP



PAYSANDU: Gabriel Bernard; João Vieira, Wanderson, Genílson, Naylhor e Eltinho; Paulo Henrique (João Pedro), Gabriel Davis e Fernando Gabriel (Dalberto); Bruno Alves (Roger) e Mário Sérgio. Técnico: Marquinho Santos.



GOIÁS: Marcelo Rangel; Bruno Santos (Felipe Ferreira), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (Sander); Zé Ricardo, Willian Oliveira e Palacios (Diego Gonçalves); Maguinho, Matheus Peixoto (Philippe) e Alesson (Wendell). Técnico: Emerson Ávila



Gols: Maguinho, aos 11 e Philippe aos 42 minutos do 2º tempo (Goiás)

Público pagante: 10.253

Público total: 13.607

Renda: R$ 256.425,00