Goiás volta a enfrentar Anápolis após rodízio e série invicta iniciada contra o Galo da Comarca

Após quase dois meses, o Goiás vai reencontrar o Anápolis no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. Apesar de todo o rodízio feito pelo técnico Guto Ferreira entre jogadores do elenco, o time titular que será utilizado contra o Galo da Comarca deve ser bem semelhante ao que entrou em campo contra o adversário na fase de classificação.

O Anápolis foi a única equipe a tirar pontos do Goiás no Estádio Hailé Pinheiro nesta temporada. O jogo foi válido pela 3ª rodada e o Goiás ainda vivia reflexos mais visíveis da pré-temporada. O empate entre os dois times marcou o início da série de invencibilidade vivida pelo time esmeraldino, que já dura 14 jogos.

Base do time ideal

Embora o técnico Guto Ferreira tenha adotado um sistema de rodízio em que fez 16 escalações diferentes na temporada em 16 jogos até agora, a formação utilizada contra o Anápolis na 1ª fase já indicava a base da equipe considerada ideal.

Em relação à escalação utilizada na Serrinha, o zagueiro Bruno Melo, o volante Felipe Ferreira e o meia Kauan entraram na equipe nas vagas de Sidimar, Willian Oliveira e João Paulo, respectivamente.

Para o jogo de ida, neste sábado (11), outro jogador pode aparecer entre os titulares. O meia argentino Julian Palacios foi preservado da partida contra o Brasiliense, pela Copa Verde, e pode pintar no meio-campo ou no lado direito do ataque.

O técnico Guto Ferreira deve definir a escalação no último treino nesta sexta-feira (10).