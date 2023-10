Goiás volta a fazer duelo direto com cenário desafiador

O Goiás depende apenas de suas forças para se manter fora da zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Diante do Bahia, neste sábado (7), às 16 horas, o time esmeraldino, no entanto, precisa fazer diferente em relação a outras partidas que tinham cenário semelhante no Estádio Hailé Pinheiro e melhorar seu aproveitamento como mandante.

O time esmeraldino tem como aliada sua torcida, que tem comparecido em bom número na Serrinha e incentivado a equipe nos jogos. No entanto, um dado chama atenção neste momento. Nos últimos dez jogos do Goiás como mandante na temporada, incluindo jogos pela Série A e pela Copa Sul-Americana, o clube conquistou apenas uma vitória.

Nos últimos dez jogos em Goiânia, oito deles sob comando do técnico Armando Evangelista, o Goiás venceu apenas o Fortaleza, por 1 a 0. O Goiás empatou com Fluminense, Atlético-MG, Grêmio, Athletico-PR, Internacional e Flamengo, pelo Brasileirão, e com o Gimnasia y Esgrima, pela Copa Sul-Americana. A equipe goiana ainda perdeu para o Estudiantes de La Plata, no Serra Dourada, pelo torneio continental e foi derrotado pelo Coritiba, por 2 a 1, na Série A.

Essa derrota para o Coritiba ocorreu em cenário semelhante ao da partida do próximo sábado (7) contra o Bahia. Na ocasião, o Goiás era favorito e precisava de uma vitória para deixar a zona do rebaixamento, mas sucumbiu ao adversário e permitiu a primeira vitória do Coritiba na competição.

Outra recordação ruim para o torcedor esmeraldino em uma partida de perfil semelhante foi a derrota para o Cuiabá, por 1 a 0. Pela 9ª rodada, o Goiás só precisava vencer o Cuiabá para ultrapassar o adversário mato-grossense, mas acabou derrotado e seguiu na zona da degola.

Desde a final do Campeonato Goiano, que marca o fim do “primeiro semestre” no futebol nacional, o Goiás disputou 16 jogos como mandante em três competições diferentes e ganhou só cinco vezes. Diante de seu torcedor, o Goiás venceu Corinthians, Botafogo, Universitario (Peru), Paysandu (final da Copa Verde) e o Fortaleza.

Uma vitória sobre o Bahia, neste sábado (7), vai representar para o Goiás a certeza da permanência fora da zona do rebaixamento por mais uma rodada e uma melhora no resultado da equipe como mandante no Brasileirão. O time esmeraldino tem a quarta pior campanha nesta condição entre os 20 clubes participantes. Com 41,7% de aproveitamento, o Goiás só está à frente de Cruzeiro (35,9%), América-MG (33,3%) e Coritiba (33,3%).

RETROSPECTO

No retrospecto histórico, o Goiás leva vantagem sobre o Bahia e vive uma série de cinco jogos sem perder para o adversário baiano.

Os clubes se enfrentaram em 36 partidas por competições como as séries A e B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Goiás venceu 12 vezes, empatou 15 vezes e sofreu 9 derrotas.

A última derrota do Goiás para o Bahia ocorreu na Série B de 2016, por 4 a 2, na Arena Fonte Nova. De lá para cá, os clubes se enfrentaram cinco vezes pela Série A, com quatro empates e uma vitória do Goiás.

A partida mais emblemática entre os dois clubes ocorreu no dia 11 de outubro de 1999. Goiás e Bahia empataram, por 4 a 4, no Estádio Serra Dourada, pela Série B. O jogo ficou marcado por um gol antológico do atacante Fernandão, que marcou de bicicleta e de fora da área.