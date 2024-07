Goiás x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Depois de um mês de junho desastroso, com três derrotas e um empate, o Goiás quer, no novo mês, construir história diferente na Série B. O primeiro jogo para fazer isso é contra o América-MG, nesta terça-feira (2), a partir das 18h30, no complemento da 13ª rodada da Série B.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, como comprar ingressos e escalações prováveis)

O time esmeraldino duela com o Coelho na Serrinha e tenta voltar a ganhar depois de quatro partidas - a última vitória foi em 31 de maio, sobre o Sport, por 3 a 1, na Serrinha.

O Goiás disputará seis partidas ao longo de julho, sendo quatro deles na Serrinha. O objetivo é manter o bom desempenho em casa (tem 87% de aproveitamento e não perdeu), pontuar fora e voltar a figurar no G4.

Além do América-MG, nesta terça-feira (2), o Goiás vai enfrentar Chapecoense, CRB e Amazonas na Serrinha. Os jogos como visitante serão diante de Operário-PR e Guarani.

O período de oscilação vivido em junho, mês em que somou apenas um ponto, jogou o Goiás da liderança para a 9ª colocação.

Para o duelo contra o América-MG, o técnico Márcio Zanardi conta com o retorno do zagueiro Lucas Ribeiro, que cumpriu suspensão na última rodada. O treinador, porém, fez testes ao longo da semana e observou Messias ao lado de David Braz e Edson no trio de zaga.

Outra dúvida é com a possível estreia como titular do meia Régis. Após jogar 30 minutos em sua primeira partida pelo Goiás, na derrota (1 a 0) para o Vila Nova, o jogador de 31 anos tem a chance de iniciar seu primeiro duelo com a camisa esmeraldina. Zanardi disse que o atleta está 100%. Se for escalado, deve jogar na vaga de Paulo Baya.

O atacante do Goiás não vive boa fase e tem sido vaiado nos jogos da equipe na Serrinha. Artilheiro alviverde no ano, com 14 gols, Paulo Baya não marca desde o dia 10 de maio, quando fez o segundo gol da vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, na 4ª rodada da Série B.

O lateral esquerdo Sander e os atacantes Angello Rodríguez e Halerrandrio seguem fora, todos no departamento médico do clube esmeraldino.

O América-MG terá oito desfalques para o duelo desta terça-feira (2). O técnico Cauan Almeida não contará com atletas por suspensão e lesões.

Os laterais Matheus Henrique e Moisés vão cumprir suspensão diante do Goiás. Benítez, Daniel Borges, Rodriguinho, Marlon, Felipe Azevedo e Vinícius, que pertence ao time goiano e está emprestado para a equipe mineira, estão lesionados e seguem no departamento médico.

Tabu

O Goiás defende um longo tabu contra o América-MG. Os times se enfrentam desde 1970, e o time goiano nunca perdeu para a equipe mineira quando atuou como mandante.

O período de invencibilidade tem 12 jogos do Goiás em Goiânia contra o América-MG. São nove vitórias esmeraldinas e três empates. As partidas foram disputadas no Olímpico, no Serra Dourada e na Serrinha.

Para o jogo desta terça-feira, o Goiás não vai vender ingressos na bilheteria da Serrinha. Os bilhetes só podem ser adquiridos apenas pelo site.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 13ª rodada

Jogo: Goiás x América-MG

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 2/7/2024

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere e Sportv

Ingressos: R$ 100 (Tobogã) e R$ 120 (Cadeiras e Visitantes). Venda só pela internet, não haverá venda na bilheteria por decisão do Goiás

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS (FIFA)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Leirson Peng Martins/RS

VAR: Marcio Henrique de Gois/SP

GOIÁS: Tadeu; David Braz, Edson, Lucas Ribeiro (Messias); Diego, Marcão, Juninho, Luiz Henrique; Wellinton, Thiago Galhardo e Paulo Baya (Régis). Técnico: Márcio Zanardi.

AMÉRICA-MG: Dalberson; Jhow, Ricardo Silva, Júlio e Nicolas; Alê, Juninho e Gustavinho; Adyson, Brenner e Fabinho. Técnico: Cauan Almeida.