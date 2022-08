Goiás x Atlético-GO: clássico direciona futuro na Série A

Um clássico se faz com grandes partidas, personagens marcantes, rivalidade e resultadosque fogem ao trivial de uma partida comum. Pode resultar em vitória, empate, derrota, mas precisa ter significado para os dois clubes. Goiás e Atlético-GO disputam na tarde deste sábado (27), às 16h30, no Estádio da Serrinha, o sexto e último clássico entre eles nesta temporada.

Alviverdes e rubro-negros levam para dentro de campo virtudes e defeitos, receios e coragem, técnica e raça, tática e improviso, mística e realidade, no jogo que tem diferenças de contexto dos outros dois disputados na casa do Goiás, onde foram decididos o título do Goianão e a classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Desta vez, estarão em pauta não só os três pontos, mas o futuro dos dois rivais na Série A do Brasileiro. Cada equipe tem o ônus e o bônus para buscar a vitória no clássico.

(Confira escalações, arbitragem, ingressos e onde assistir no fim desta reportagem)

No Brasileirão, o momento do Goiás é bem mais positivo, pois faz uma campanha consistente, tem um goleiro regular e muito seguro (Tadeu), um artilheiro em evidência (Pedro Raul), um técnico (Jair Ventura) que consegue extrair o máximo do elenco e uma disposição coletiva (do time) para se entregar taticamente para obter resultados importantes, como o triunfo sobre o Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil e da Série A 2021, fora de casa e na semana passada.

O Goiás está à frente do rival na tabela (29 pontos) e caminha para não só garantir a permanência na elite nacional como para conseguir vaga na Sul-Americana 2023.

Vice-campeão do Goianão, eliminado pelo rival na Copa do Brasil, o Goiás pode devolver ao Atlético-GO os tropeços recentes e deixá-lo passar o fim de semana com ressaca moral e em meio à uma crise de comando. O treinador Jorginho precisa recolocar o Dragão nos trilhos da vitória para não perder o cargo, pois dificilmente será mantido em caso de derrota na Serrinha. O treinador sabe disso e preparou o time na semana aberta para voltar a vencer na elite.

Melhor na Serrinha

O Atlético-GO se deu melhor na Serrinha nos últimos três anos ao vencer o adversário na casa dele por 1 a 0 (Goianão 2020), 3 a 0 (quartas de final do Goianão 2021), 3 a 1 (na final do Estadual 2022) e 3 a 0 (oitavas de final da Copa do Brasil). O Dragão se sentiu em casa em território inimigo. Desta vez, retorna à Serrinha em meio às cobranças.

Precisa de nova vitória para melhorar a posição na tabela de classificação (o time está no Z4, em penúltimo lugar, com 22 pontos) e chegar com moral em outra partida decisiva, pela semifinal da Copa Sul-Americana, diante do São Paulo, na próxima semana.

A expectativa é que o Atlético-GO tenha de tomar a iniciativa e buscar o gol. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, após empate sem gol no Estádio Antônio Accioly, precisava do triunfo para se classificar. Estava pressionado, algo parecido com o atual momento, e venceu. Provou ter jogadores decisivos, como Jorginho, Wellington Rato e Marlon Freitas, autores dos gols no triunfo de 3 a 0.

O Dragão terá Luiz Fernando, que começou a ser chamado de talismã em 2016, quando foi decisivo em clássicos contra o Goiás - três gols naquele ano. O capitão Marlon Freitas marcou três gols em 2022 - dois deles na Serrinha, onde o Dragão conquistou o último título do Goianão.

Onde assistir: jogo será transmitido apenas pelo Premiere