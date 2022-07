Goiás x Atlético-GO: rivais escrevem fim do capítulo na Copa do Brasil

A partir das 19 horas desta quarta-feira (13), Goiás e Atlético-GO terminam de escrever capítulo importante da história dos dois clubes na Copa do Brasil. Ao final de pouco mais de 90 minutos, quiçá uma disputa por pênaltis, apenas um avançará para as quartas de final da competição nacional. À beira do gramado da Serrinha no jogo de volta das oitavas, estarão dois treinadores com estilos diferentes, mas com uma ligação.

Os dois times empataram o jogo de ida, por 0 a 0. A disputa pela classificação está totalmente aberta. Quem ganhar avança. Novo empata leva a decisão para os pênaltis, situação já vivida pelos dois clubes em 2022.

O técnico Jair Ventura, de 43 anos, é considerado um treinador emergente. Chegou ao Goiás na 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e tratou de organizar a equipe defensivamente, em um primeiro momento, para vender caro todos os resultados em 18 jogos até agora. O time esmeraldino não perdeu nenhum jogo com diferença maior que um gol, mas também não venceu com vantagem superior à mínima.

Curiosamente, o resultado a ser registrado no placar da Serrinha nesta quarta-feira (13) terá sido o que mais se repetiu na passagem de Jair Ventura pelo Goiás. Isso porque são 18 jogos disputados com divisão igualitária - seis vitórias, seis empates e seis derrotas até o momento.

O trabalho de Jorginho à frente do Dragão é um pouco mais recente em comparação ao de Jair Ventura. O experiente treinador, de 57 anos, comandou o time atleticano em 14 jogos nesta segunda passagem pelo clube rubro-negro. A campanha é marcada por oscilação, mas tem como trunfo uma classificação inédita na Sul-Americana.

Mais velho, Jorginho tem rodagem por clubes como Goiás, Vasco, Coritiba, Ponte Preta, Flamengo, Bahia, entre outros, além de passagem de sucesso pelo futebol japonês. Apesar dessa rodagem, Jorginho, como Jair Ventura, é um treinador com poucos títulos no currículo.

Intimidade com a Copa do Mundo

Os dois treinadores têm em comum uma certa intimidade com a Copa do Mundo. No caso de Jorginho, a relação é mais flagrante. Como jogador, foi o lateral direito da seleção brasileira tetracampeã em 1994, no Estados Unidos. Na África do Sul, em 2010, era auxiliar técnico na comissão liderada por Dunga e que parou nas quartas.

Nascido em 1979, Jair Ventura não viu, mas ouviu inúmeras histórias sobre a campanha histórica da seleção de 1970, que culminou no tricampeonato da amarelinha. Naquele time, o ponta direita era Jairzinho “Furacão da Copa”, autor de gols em todas as partidas do Brasil naquela competição e pai do treinador esmeraldino.