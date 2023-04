Goiás x Atlético-GO: troféu do Goianão, de 68 centímetros, é apresentado

O troféu do Campeonato Goiano de 2023 foi apresentado pela Federação Goiana de Futebol (FGF), nesta terça-feira (4). A peça mede 68 centímetros e será entregue ao campeão do Estadual no próximo domingo (9). Os dois finalistas, Goiás e Atlético-GO, se enfrentam na Serrinha. No jogo de ida, o Dragão venceu por 2 a 0.

Diferente do acordo entre clubes e FGF inicialmente, a taça do Goianão será entregue ao campeão na Serrinha no próximo domingo.

Antes do jogo de ida, dirigentes do Goiás, Atlético-GO e FGF se reuniram na sede da federação e definiram algumas ações para a final. Uma delas foi sobre o protocolo de premiação. Na ocasião, em um cenário com o Dragão campeão, o protocolo de premiação seria feito no Accioly. Já com título do time esmeraldino, o troféu seria entregue na Serrinha.

Agora, ficou definido que o troféu será entregue ao campeão na Serrinha, independentemente de quem termine a partida com o título.

No ano passado, o Atlético-GO foi campeão, com jogo do título disputado na Serrinha. A taça, porém, foi entregue no Accioly.

O troféu do Goianão foi produzido em metal bronze banhado em níquel e adornado com tiras de bronze banhado a ouro em seu topo e em sua base.

O troféu foi mostrado em um evento na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que reuniu as mascotes dos dois times, dirigentes e políticos. A peça ficará em exibição até esta quarta-feira (5) no saguão da Alego.