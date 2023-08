Goiás x Estudiantes: onde assistir ao vivo, horário e escalações das oitavas da Sul-Americana

O Goiás entra em campo na noite desta quarta-feira (9), às 19 horas, em busca de um feito histórico. O time esmeraldino precisa vencer o Estudiantes-ARG por pelo menos três gols de diferença para ter a chance de seguir vivo na Copa Sul-Americana. Em sua história, o clube nunca conseguiu reverter um mata-mata após perder o jogo de ida por três gols de diferença.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao vivo, escalações, horário, arbitragem e ingressos)

A tentativa de feito inédito será no Estádio Serra Dourada. A partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana faz o Goiás voltar a mandar um jogo no local após mais de três anos. O último jogo do Goiás como mandante no Serra foi em 8 de dezembro de 2019, contra o Grêmio, vitória por 3 a 2, no encerramento da Série A daquele ano.

O Goiás jogou no Serra este ano, mas como visitante. Agora, foi obrigado a ser mandante no local. Por causa da capacidade mínima exigida pela Conmebol para a fase, de 20 mil torcedores, o alviverde e sua torcida tiveram de deixar a Serrinha, que se tornou a única casa esmeraldina a partir de 2020.

Apesar da montanha que precisará escalar, o discurso dentro do clube é encarar o desafio e dar um passo de cada vez, com inteligência, mas ciente de que vai assumir riscos desde o primeiro minuto de jogo. O técnico Armando Evangelista disse que o time não “vai atirar a toalha ao chão” antes do início da partida e espera competitividade em busca da classificação que, caso aconteça, será inédita e heroica.

O primeiro objetivo do Goiás é vencer por três gols de diferença. Se isso ocorrer, a vaga nas quartas de final será decidida em disputa por pênaltis. Para evitar o drama das penalidades, o Goiás precisa vencer por quatro gols de diferença. Seria mais um feito inédito para o time esmeraldino em campeonatos continentais. A única vez que marcou quatro vezes em uma mesma partida de competição sul-americana foi em 2004, quando bateu o Atlético-MG, por 4 a 2, no Serra Dourada, pela Sul-Americana.

Na história, o time esmeraldino conseguiu algumas remontadas após perder o jogo de ida de um confronto eliminatório, mas o máximo que conseguiu foi reverter dois gols de desvantagem. Em 1994, pela Série B, o time esmeraldino venceu a Desportiva-ES, no Serra Dourada, por 2 a 0, após ter perdido o jogo de ida pelo mesmo placar. O time esmeraldino tinha a vantagem por ser dono da melhor campanha.

Copa Centro-Oeste 2001

Algo semelhante aconteceu na semifinal da Copa Centro-Oeste de 2001, quando o Goiás perdeu o jogo de ida para o Gama-DF, por 2 a 0, e venceu no Serra Dourada também por 2 a 0. No Goianão de 2008, o Goiás perdeu para o Anápolis, no jogo de ida da semifinal, por 3 a 1, mas goleou no Serra Dourada, por 4 a 1, e avançou para a final.

Portanto, a missão do Goiás é difícil para seguir na Sul-Americana e chegar mais longe na competição. O torcedor mostrou confiança na equipe e comprou quase 20 mil ingressos de forma antecipada até a véspera da partida. Por isso, a cobrança interna por uma atuação aguerrida em busca da vaga só cresceu nos últimos dias.

A equipe esmeraldina chega mais confiante após a vitória sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, mas ciente de que o Estudiantes é um time poderoso e recheado de bons jogadores.

O treinador não poderá contar com Sidimar, que está machucado. Assim, Bruno Melo deverá pintar no time titular. Quem volta à equipe, em relação à formação utilizada em La Plata no jogo de ida, é o lateral direito Maguinho. No ataque, Matheus Babi não pode jogar porque não está inscrito na Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

ESTUDIANTES: Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Lollo e Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar, Rodríguez, Zapiola e Rollheiser; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Horário: 19 horas

Onde assistir: ESPN e Star+

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Ingressos: R$ 60 (Cadeiras), R$ 30 (Arquibancadas)