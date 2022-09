Goiás x Flamengo: restam ingressos para apenas um setor da Serrinha

Com alta procura e filas ao redor da Serrinha, o Goiás anunciou que restam apenas ingressos para o setor tobogã para o jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (11), às 19 horas, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A movimentação pela busca de ingressos começou de forma on-line na quarta-feira (7) e se intensificou nesta quinta-feira (8) com vendas de bilhetes físicos nas bilheterias do Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha).

De acordo com o clube esmeraldino, 13.900 ingressos foram colocados à venda. Os bilhetes para o setor de cadeiras, Espaço Família e de visitantes já estão esgotados.

A venda nas bilheterias da Serrinha continuam na manhã desta sexta-feira (9), a partir das 9 horas, e seguem até enquanto houver disponibilidade de ingressos. O valor do bilhete para o setor tobogã custa R$ 120.