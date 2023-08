Goiás x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Goiás tenta se manter fora da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro nesta rodada em que enfrenta, neste sábado (5), o Fortaleza, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. O time esmeraldino quer deixar para trás a goleada por 3 a 0 sofrida para o Estudiantes-ARG, pela Copa Sul-Americana, e mira a recuperação como mandante no Brasileirão.

(Confira, no fim do texto, onde assistir ao vivo, horário, escalações, arbitragem e ingressos)

O torcedor do Goiás ainda está de cabeça inchada com o impacto da derrota sofrida na última quarta-feira em La Plata, na Argentina, que deixou o time em maus lençóis na competição continental que disputa. A ordem é separar as duas frentes vividas pelo clube e concentrar na boa recuperação que o clube atravessa na Série A, em que não perde há três jogos.

Para isso, o time do técnico Armando Evangelista precisa de uma vitória para seguir fora do Z4 sem depender de resultados alheios. Só que jogar em casa não tem sido uma vantagem concreta para o Goiás.

O time esmeraldino tem o terceiro pior aproveitamento em casa neste Brasileirão, com 37,5% dos pontos conquistados, e está à frente apenas de América-MG e Vasco.

A última vitória do Goiás diante de sua torcida, pelo Brasileirão, foi diante do Botafogo, no dia 14 de maio, há quase três meses. Depois disso, o Goiás perdeu para Cuiabá e Coritiba e empatou com Fluminense, Atlético-MG e Grêmio.

Com desejo de voltar a vencer em casa, o técnico Armando Evangelista deve escalar três jogadores que foram preservados na escalação titular utilizada na Argentina, casos do volante Morelli, do meia Guilherme Marques e do atacante Vinícius.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com Bruno Melo por força contratual e deve optar por Sidimar para formar dupla de zaga com Lucas Halter.

No banco de reservas, a novidade será o meia Raphael Guzzo. O luso-brasileiro foi apresentado oficialmente pelo clube esmeraldino e disse que está ganhando condição física e confiança com o passar do tempo.

“Me sinto pouco a pouco melhorando a condição física, pois o campeonato lá (em Portugal) está parado desde maio. Aqui, peguei a competição em outro nível. Só me preocupo, acima de tudo, em ganhar condição física e a confiança vem com o passar dos jogos e com a interação que vou ter com meus companheiros”, frisou Guzzo.

Pelo lado cearense da disputa, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda poderá contar novamente com o zagueiro Brítez e com o volante Zé Welison. Os dois voltam a ficar à disposição no Brasileirão após cumprirem suspensão automática.

Se o Goiás chega para o confronto com o Fortaleza de ressaca pela derrota na Copa Sul-Americana, a situação do Leão da capital cearense é inversa. Fora de casa, o Fortaleza venceu o Libertad, por 1 a 0, e joga por um empate no jogo da volta. A situação é bem mais confortável do que a vivida pelo Goiás, que precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar às quartas de final sem necessidade de disputa por pênaltis no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Sidimar e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Anderson Oliveira (Allano), João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Calebe, Machuca, Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Data: 5/8/2023 (sábado)

Horário: 18h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ingressos: R$ 60 (Cadeiras e Visitantes). R$ 40 (Tobogã e Espaço Família)