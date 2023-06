Goiás x Gimnasia: valores de ingressos, onde assistir e escalações

De olho na classificação para a 2ª fase da Copa Sul-Americana, o Goiás entra em campo nesta quinta-feira (8), às 19 horas, no Estádio Hailé Pinheiro para enfrentar o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, na Argentina. Se vencer diante sua torcida neste feriado de Corpus Christi, o time esmeraldino garante vaga ao menos na repescagem contra terceiros colocados oriundos da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

O Goiás pode fazer mais na noite desta quinta-feira (8), na Serrinha, e se garantir nas oitavas de final da Sul-Americana. A conta é ganhar do Gimnasia y Esgrima e contar com uma derrota do Universitario, do Peru, para o Independiente Santa Fe, da Colômbia.

A partida contra a equipe argentina é uma oportunidade de recuperação do Goiás após derrota para o Cuiabá, em casa, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Se, por um lado, o time goiano sofre com a posição dentro da zona do rebaixamento na competição nacional, a possibilidade de classificação antecipada à próxima fase anima a torcida esmeraldina em âmbito continental. O Goiás ainda está invicto na Sul-Americana após quatro jogos.

Mesmo com a possibilidade de classificação existir, o Goiás deve ter um time alternativo nesta quinta-feira (8). A comissão técnica deve preservar jogadores titulares mais desgastados para serem utilizados contra o Fluminense no próximo domingo (11), na Série A. Por outro lado, o time deve lançar mão de jogadores que estão recuperados de lesão e precisam ganhar ritmo de jogo.

Um dos titulares que vai ser aproveitado neste jogo é o lateral direito Maguinho, que deve jogar mais adiantado nesta partida. O jogador está suspenso da partida contra o Fluminense, pela Série A, e deve ser aproveitado pelo técnico Emerson Ávila contra o Gimnasia y Esgrima, na penúltima rodada do Grupo G - na 6ª e última rodada, ainda enfrenta o Santa Fe, em Bogotá, na Colômbia.

Para o lateral esmeraldino, o Goiás terá foco máximo na partida da Copa Sul-Americana. “Quando a gente entra dentro do campo, em todos os jogos, é para vencer. Isso é o que faz com que mude o foco. A gente sabe a importância de vestir essa camisa. Em todo jogo, que seja um amistoso, precisamos vencer e não vai ser diferente nesta quinta-feira”, comentou Maguinho.

Previsão de jogo difícil

Apesar da equipe argentina ser a lanterna do Grupo G, com 3 pontos, Maguinho admite que espera um jogo muito difícil na Serrinha. Com a vitória que conseguiu na última rodada sobre o Santa Fe, da Colômbia, o Gimnasia y Esgrima ainda tem chances de classificação. Para alimentá-las, precisa vencer o Goiás.

“Vencemos de 2 a 0 (o jogo contra o Gimnasia y Esgrima, na Argentina), mas sofremos também. Nós sabemos que a equipe deles é jovem e muito intensa. É o jogo da vida deles, última oportunidade deles de pontuar e tentar a classificação”, falou o lateral direito do Goiás.

Além de Maguinho, outro titular absoluto que deve ser utilizado por Emerson Ávila é o goleiro Tadeu. A partida também será importante para alguns jogadores pegarem ritmo de jogo, como o volante Morelli, que está recuperado de lesão, e o meia Guilherme, que teve poucos minutos jogados no Goiás e também se recuperou de uma entorse no tornozelo.

Apesar da vitória sobre o Santa Fe, que evitou uma eliminação precoce do clube argentino da Sul-Americana, o Gimnasia y Esgrima não atravessa uma boa fase no campeonato nacional e chega em Goiânia após dois jogos sem vencer, com um empate diante do Sarmiento Junin e derrota para o Union Santa Fe.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - Grupo G - 5ª rodada

Jogo: Goiás x Gimnasia

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Data: 8/6/2023

Horário: 19 horas

Transmissão: Paramount+

Ingressos: R$ 60 (Cadeiras e Visitantes), R$ 40 (Tobogã e Espaço Família)

Árbitro: Ivo Méndez (Bolívia)

Assistentes: José Antelo (Bolívia) e Edward Saavedra (Bolívia)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Edu, Sidimar e Hugo; Morelli, Jhonny Lucas, Maguinho e Guilherme; Alesson e Gabriel Novaes. Técnico: Emerson Ávila

GIMNASIA: Durso; Barros Schelotto, Morales, Napolitano e Melluso; Comba, Bolívar, Soldano e Ramirez; Mamut e Mammini. Técnico: Sebastán Romero.