Goiás x Goiânia: clássico tem vaga e tabu em jogo, já que Galo nunca eliminou o alviverde

O clássico entre Goiânia x Goiás terá um tabu em jogo, além de uma vaga na semifinal do Goianão 2024: o Galo jamais venceu o time esmeraldino em um confronto eliminatório no Campeonato Goiano. As equipes jogam o duelo de ida das quartas de final no próximo sábado (2), no estádio Olímpico, às 18 horas.

Ao longo da história do Goianão, confrontos eliminatórios (com exceção de finais diretas) só passaram a ocorrer a partir de 1983 com a disputa de semifinais. A fase quartas de final, como está no atual formato de disputa, só foi registrada pela primeira vez em 1998.

Goiânia e Goiás se encontraram em cinco ocasiões em duelos eliminatórios. Foram quatro confrontos em semifinais (1983, 1988, 1990 e 2019) e um em quartas de final, no ano passado. Em todas, o time esmeraldino passou pelo Galo.

O primeiro encontro entre eles em duelo eliminatório, porém, foi em uma final direta, no ano de 1975, temporada em que marcou a inauguração do estádio Serra Dourada. Outra decisão entre eles ocorreu em 1990, mas essa valia o título do 1º turno. Nas duas oportunidades, o Goiás bateu o Goiânia.

Pela 8ª vez na história, os dois times terão um confronto eliminatório pela frente. O Goiás avançou às quartas de final por ser o 1º colocado da fase de classificação, enquanto o Goiânia foi o 8º. É o mesmo cenário que os times tiveram em 2023. Na ocasião, o time esmeraldino venceu a ida por 8 a 3 e confirmou a vaga na semifinal com novo triunfo, por 2 a 0.

Em clássicos eliminatórios, desconsiderando finais diretas, Goiás e Goiânia possuem número de confrontos bem diferentes. O Galo, tirando jogos contra o time esmeraldino, só disputou um clássico em fase de mata-mata no Goianão. Em 1993, a equipe alvinegra foi eliminada pelo Vila Nova.

O Goiás por outro lado vai para seu 14º clássico por uma fase eliminatória no Campeonato Goiano, também com exceção de finais diretas. Em 12 ocasiões a equipe esmeraldina avançou de fase e apenas duas vezes foi eliminada: 2010 e 2021, ambas para o Atlético-GO.

Neste sábado (2), Goiás e Goiânia disputarão o primeiro de dois jogos das quartas de final. O time esmeraldino defende invencibilidade de 11 partidas no Goianão 2024 e nos clássicos na atual edição. A equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo venceu o Galo na 1ª rodada, por 1 a 0, empatou sem gols com o Atlético-GO na 2ª rodada e com o Vila Nova na 6ª rodada.

O Goiânia perdeu todos os confrontos goianienses na fase de classificação: para o Goiás (1 a 0, na estreia), o Atlético-GO (3 a 1, na 8ª rodada) e o Vila Nova (2 a 1, na 10ª rodada).

Goiânia e Goiás estão com a semana livre para treinos antes do jogo de ida das quartas de final. Ingressos para a partida estão à venda na loja da Aprovec, no setor Bela Vista, com valor de 80 reais (inteira).

Times

Do lado alvinegro, o meia Daniel de Pauli pode voltar a jogar após sofrer lesão muscular. O jogador segue tratamento e a expectativa no clube é que ele fique disponível para o primeiro jogo das quartas de final. O zagueiro Marcão e o atacante Gustavo Vintecinco, artilheiro da equipe com quatro gols, voltam após cumprirem suspensão na 11ª rodada pelo terceiro cartão amarelo.

No Goiás, o atacante Breno Herculano retornou aos treinos e deve voltar ao time titular. O meia Iván Torres também fica à disposição após cumprir suspensão na rodada passada, por ter sido expulso na 10ª rodada.