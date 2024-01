Goiás x Goiânia: horário, onde assistir e escalações

Goiás e Goiânia fazem nesta quinta-feira (18) o primeiro clássico da atual edição do Campeonato Goiano. As equipes, com muitas novidades nos elencos, se enfrentam na Serrinha, a partir das 19h30, no complemento da 1ª rodada do Estadual, que começou nesta quarta-feira (17).

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços de ingressos)

Em campo, Goiás e Goiânia querem causar boa impressão nas torcidas na primeira atuação na temporada. Para o time esmeraldino, uma boa apresentação também pode ser o início de uma possível melhora na relação com o torcedor, que está na bronca por não celebrar o título goiano há cinco anos, maior jejum da equipe desde a primeira conquista em 1966, e por causa do recente rebaixamento à Série B.

Diferentemente dos clássicos entre Goiás x Vila Nova e Goiás x Atlético-GO, duelos contra o Goiânia terão a presença das duas torcidas.

O Goiás demorou a iniciar o planejamento para a temporada de 2024, que teve início no dia 6 de janeiro. O time alviverde foi o último dos 12 participações do Goianão a começar atividades.

Por causa disso, o técnico Zé Ricardo não contou com todos os reforços ao longo dos 12 dias dedicados à pré-temporada. Até aqui, já que a diretoria segue no mercado, foram dez contratações que chegaram ao clube no decorrer das atividades. O último foi o goleiro Murillo Lopes, na última segunda-feira (15). Por isso, nem todos estarão em campo nesta quinta-feira (18). Weverton, Juninho e Wellington devem figurar na formação titular.

Mesmo neste cenário, o treinador frisou que o time que entrar em campo diante do Goiânia tentará mostrar um bom futebol, mas ele tem dito que a evolução da equipe virá com a sequência de partidas. Por isso, pede paciência ao torcedor, mesmo ciente que vai conviver com a pressão de boas atuações e resultados.

No Goiânia, a situação é parecida. O Galo lutou, em parte do Goianão passado, contra o rebaixamento e conseguiu, na última rodada da 1ª fase, a classificação às quartas de final. Porém, não figurou em posição que desse ao time alvinegro uma vaga na Série D, por exemplo, e a equipe segue apenas com o Estadual no seu calendário.

A meta em 2024 é mudar isso e conquistar vaga em ao menos uma competição nacional para 2025.

Principal contratação do Goiânia, o meia Luan não estará em campo contra seu ex-clube - ele passou pelo Goiás em 2022 e jogou 12 partidas pelo time esmeraldino. O jogador de 33 anos aprimora a condição física e ainda não foi regularizado.

O clássico tem um tabu em jogo. O Goiás não perde para o Goiás há 23 anos. A última vez que o Galo venceu o rival esmeraldino foi no dia 4 de fevereiro de 2001. Pela 3ª rodada da primeira fase do Goianão, o time alvinegro bateu a equipe alviverde por 3 a 1. Cley (duas vezes) e Finazzi marcaram pelo Galo, enquanto Dill descontou.

Desde então, o clássico Go-Go ocorreu 13 vezes, com 10 vitórias do Goiás e 3 empates. Por causa de rebaixamentos do Galo à Divisão de Acesso e sequência de temporadas da equipe alvinegra na 2ª Divisão estadual, a partida não foi disputada entre 2008 e 2019. Os números são do Futebol de Goyaz.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 1ª rodada

Jogo: Goiás x Goiânia

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 18/1/2024

Horário: 19h30

Transmissão: YouTube da TV Brasil Central

Ingressos: 30 reais (Tobogã e Espaço Família) e 40 reais (Cadeiras e Visitantes)

Promoção: torcedores com a camisa do Goiás pagam meia

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Cristhian Passos e Márcio Soares

GOIÁS: Tadeu; Weverton, Sidimar, Yan Souto (Edu) e Sander; Juninho, Wellington e Dieguinho; Vinícius, Breno Herculano (Getúlio) e Allano. Técnico: Zé Ricardo.

GOIÂNIA: Léo; Eduardo, Marcão, Guilherme, Lucas Piauí; Daniel de Pauli, Lincoln, Patrick; Yan, Gustavo Vintecinco e Sávio. Técnico: Glauber Ramos