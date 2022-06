Goiás x Inter: duelo de invencibilidades na Serrinha

O Goiás terá o desafio de acabar com a segunda maior sequência invicta de um time da Série A na temporada, nesta quarta-feira (15), a partir das 20h30, na Serrinha. Com desfalques e mais um jogo com clima de superação, o time goiano encara o Internacional, que não perde há 15 jogos, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem e onde assistir no final deste texto

Algo que não costuma ocorrer neste confronto é empate. Desde 2013, Goiás e Inter se enfrentaram em 11 ocasiões, e todas as partidas tiveram um vencedor, foram cinco triunfos esmeraldinos, contra seis vitórias coloradas.

Em casa, o Goiás ainda não perdeu na Série A, mas só venceu uma vez em cinco jogos. O time goiano tenta melhorar a boa sequência na Serrinha e acabar com o longo período invicto da equipe gaúcha na temporada.

O Inter não perde um jogo, por todas as competições, desde o dia 10 de abril, quando foi superado pelo Atlético-MG (2 a 0), na 1ª rodada deste Campeonato Brasileiro. A longa sequência ajudou o time colorado a subir na classificação da Série A e entrar na briga pelas primeiras colocações. Entre os 20 times do Brasileirão, só o Palmeiras com 17 partidas possui maior período de invencibilidade.

Contra um adversário que vive bom momento, o Goiás terá de mostrar resiliência, mais uma vez, em um momento em que o técnico Jair Ventura convive com desfalques para escalar e relacionar jogadores na equipe esmeraldina.

Os desfalques confirmados são o volante Fellipe Bastos, que está suspenso, o zagueiro Sidimar, o meia Apodi e o atacante Nicolas. O trio está no departamento médico e não fica à disposição para encarar o Inter, nesta quarta-feira - o atacante Dadá Belmonte retorna após cumprir suspensão.

Caso Vinicius não possa jogar, o jogador será titular no ataque. Se o companheiro estiver em condição, Dadá Belmonte será utilizado como ala.

Lista de preocupações

A lista de preocupações do treinador, no entanto, ocorre entre os atletas que são dúvidas. Vinicius, Diego, Maguinho estão sendo avaliados no dia a dia e só terão presença confirmada ou não entre os relacionados no dia do duelo, nesta quarta-feira.

“É difícil porque toda rodada a gente perde jogadores por lesões, isso é ruim. A equipe vem numa sequência muito boa, tem tido bons resultados e perde jogadores que são importantes para o grupo. Quem substitui mostra seu valor, dá conta do recado e mostra a força do grupo. Nós queremos todos à disposição, infelizmente neste momento não temos. Quem for para o jogo vai dar conta de qualquer jeito”, comentou o goleiro Tadeu, que é o único jogador do atual elenco que atuou em todas as partidas do Goiás na temporada.

O clima de superação tem cercado o Goiás desde o início deste ano. O time teve desfalques durante o Campeonato Goiano com problemas físicos, chegou a minimizar as ausências com aprimoramento físico durante algumas semanas livres, mas voltou a sofrer com saídas, por meio de lesões e suspensões, com o início dos jogos nos meios e finais da semana.

Mesmo assim, o clube goiano tem pontuado na Série A. Foram seis pontos nos últimos quatro jogos no Brasileirão. O objetivo esmeraldino é manter o bom momento, mas o desejo é que seja com vitórias. O Goiás ainda não conseguiu abrir vantagem para a zona de rebaixamento e um triunfo contra o Inter pode colocar a equipe alviverde entre os dez primeiros colocados.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 12ª rodada

Jogo: Goiás x Internacional

Local: Estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 15/6/2022

Horário: 20h30

Transmissão: Premiere

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos/RN e Lorival Candido das Flores/RN

VAR: Vinicius Furlan/SP

GOIÁS: Tadeu; Sidnei, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Matheus Sales, Caio Vinicius, Elvis e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte (Vinicius) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

INTER: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenilson e Alan Patrick; David e Wanderson. Técnico: Mano Menezes.