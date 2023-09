Goiás x Inter: mudanças dos adversários em quatro meses

Com suas novas versões, Goiás e Internacional voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro e novamente o time esmeraldino faz confronto direto por uma posição na tabela de classificação. Quatro meses depois do duelo válido pela 3ª rodada, colorados e esmeraldinos têm muitas novidades em seus elencos e contam com treinadores estrangeiros no comando das equipes. No 1º turno, eram dois brasileiros à frente dos dois times.

Na partida disputada no Beira-Rio no dia 30 de abril, o Goiás ainda era comandado por Emerson Ávila, que havia assumido a equipe de forma interina após o Campeonato Goiano - a derrota na final do Estadual custou o emprego de Guto Ferreira.

Na equipe titular do Goiás, estavam jogadores como o volante Zé Ricardo e o centroavante Matheus Peixoto. Os dois atletas já deixaram o clube. O meia Julián Palacios e o atacante Vinícius foram titulares naquele dia, mas atualmente têm ficado no banco de reservas.

Naquele momento, Goiás e Internacional estavam separados por um ponto na tabela de classificação. O time colorado tinha quatro pontos, enquanto o Goiás tinha três pontos, obtidos na vitória sobre o Corinthians na Serrinha.

Com o triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás na 3ª rodada, o Inter subiu para a 4ª colocação na tabela de classificação, enquanto o Goiás caiu para 16º lugar, encostado na zona do rebaixamento.

Da equipe do Goiás que deve ser titular no próximo sábado (2), na Serrinha, o trio de ataque deve ser todo diferente em relação ao do 1º turno. Allano, João Magno e Anderson Oliveira chegaram ao clube na janela de transferências do meio do ano e se firmaram como atacantes titulares. Ainda existe a possibilidade de que o volante Higor Meritão e o meia Raphael Guzzo apareçam na equipe principal e também sejam novidades em relação ao elenco disponível no jogo anterior entre as duas equipes.

Estrangeiros

A principal mudança aconteceu no comando técnico. O português Armando Evangelista chegou ao Goiás no dia 12 de junho para o lugar de Emerson Ávila, que era auxiliar técnico permanente do clube esmeraldino e vinha de um trabalho iniciado com Jair Ventura na temporada anterior. O duelo no Beira-Rio foi o quarto de Emerson Ávila como treinador do Goiás.

O profissional comandou o clube em 16 jogos. Emerson Ávila ainda permaneceu por mais alguns dias no clube depois da chegada de Armando Evangelista, mas acabou demitido em 22 de junho.

Com a nova comissão técnica portuguesa, o time esmeraldino passou por mudanças de processos, filosofia de jogo e ganhou um padrão tático bem definido.

Desde a chegada de Armando Evangelista, o Goiás disputou 14 jogos por duas competições diferentes e tem cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time esmeraldino foi eliminado pelo Estudiantes de La Plata, da Argentina, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas apresentou reação na Série A e deixou a zona do rebaixamento - está três pontos distante do Z4.

O Internacional também apresentará muitas novidades em relação ao time que venceu o Goiás em Porto Alegre. A equipe colorada também demitiu seu técnico ao optar pela saída de Mano Menezes e o regresso do argentino Eduardo Coudet, que chegou ao Beira-Rio em 19 de julho e tem um trabalho menos longevo que o de Armando Evangelista no Goiás.

No entanto, o treinador argentino tem como trunfo o fato de já ter trabalhado no futebol brasileiro e no próprio Internacional anteriormente.

Sob a batuta de Coudet, o Internacional despencou na Série A. Desde a reestreia do argentino, o time colorado fez seis jogos pela competição nacional e não conseguiu uma vitória sequer. Por outro lado, a equipe gaúcha obteve sucesso na Copa Libertadores da América ao avançar sobre o River Plate-ARG, nas oitavas de final, e o Bolívar-BOL, nas quartas de final.

Para reforçar o elenco, a diretoria do Internacional foi ao mercado e buscou três jogadores: o goleiro uruguaio Sergio Rochet, o volante Bruno Henrique e o atacante equatoriano Enner Valencia, principal nome do elenco atualmente.

Apesar de um início discreto com a camisa colorada, Valencia foi determinante na classificação do Internacional sobre o Bolívar ao marcar os três gols gaúchos do confronto que terminou com o placar agregado de 3 a 0 para os brasileiros.

Última vitória

Neste contexto de mudança de cenário e de caras novas nas duas equipes, Goiás e Internacional se enfrentam na luta contra o rebaixamento. O time esmeraldino também encara um pequeno tabu contra os colorados. Os últimos quatro encontros entre as duas equipes, todos pela Série A, terminaram com derrotas esmeraldinas. A última vitória do Goiás sobre o Inter ocorreu no Brasileiro de 2020, quando, coincidentemente, o treinador colorado era Eduardo Coudet.