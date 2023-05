Goiás x Paysandu: alviverde está em vantagem para buscar fim de jejum de títulos

O grito de campeão preso na garganta do torcedor esmeraldino há 1.879 dias pode ser solto na noite desta quarta-feira (31). O Goiás recebe o Paysandu às 20 horas, no Estádio Hailé Pinheiro, e pode voltar a erguer uma taça após mais de cinco anos. Caso isso se confirme, o time esmeraldino será o primeiro clube goiano a vencer a Copa Verde, que está em sua 10ª edição.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Para o time esmeraldino faturar a Copa Verde e ampliar sua coleção de troféus com uma taça inédita, não será necessário sequer pontuar diante do Papão. Isso porque o Goiás conseguiu uma vitória por dois gols de diferença no jogo da ida (2 a 0), em Belém, e será declarado campeão mesmo se perder a partida na Serrinha por um gol de diferença.

Antes desprezada pelo Goiás e outros clubes goianos, a Copa Verde ganhou maior atenção das equipes locais nos últimos anos. Em 2023, o time esmeraldino utilizou a competição para rodar o elenco nas primeiras rodadas, mas passou a colocar maior empenho desde a semifinal, contra o Cuiabá.

Aquela ocasião serviu também para o início de uma reviravolta na situação do lateral direito Maguinho, que marcou o gol salvador da classificação e cresceu de rendimento desde então. O jogador foi autor do primeiro gol na vitória sobre o Paysandu, no jogo de ida da final.

Vencer a Copa Verde servirá para o Goiás encerrar um jejum raro em sua história. O clube vive uma seca de títulos que completou cinco anos - o último foi do Campeonato Goiano de 2018. Desde que foi campeão goiano pela primeira vez, em 1966, o alviverde nunca havia passado tanto tempo sem comemorar um título. Portanto, uma eventual conquista da Copa Verde tem esse componente de alívio para os esmeraldinos.

Não é esse o único peso da partida contra o Paysandu. A conquista da Copa Verde é um atalho para o vencedor na trajetória na Copa do Brasil de 2024. Quem for campeão na Serrinha estará classificado diretamente para a 3ª fase da competição nacional do próximo ano. Isso é representativo porque elimina duas partidas no calendário e muitas vezes evita viagens desgastantes e jogos em gramados com condições ruins.

Além disso, a 3ª fase da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta e dá aos participantes uma boa recompensa financeira. Em 2023, os times receberam R$ 2,1 milhões para disputar esse estágio.

Força máxima

O técnico Emerson Ávila deve mandar a campo força máxima dentro do que tem de disponível. O meia Diego é desfalque certo porque não está inscrito na Copa Verde. A formação esmeraldina deve ser semelhante àquela que iniciou a partida contra o São Paulo, pelo Brasileiro, no fim de semana.

Uma eventual conquista da Copa Verde marcará também a relação dos jogadores com o Goiás. O maior símbolo é o goleiro Tadeu, que chegou ao Goiás em 2019 e ainda não conseguiu ser campeão com o Goiás. De lá para cá, o time esmeraldino disputou três finais de campeonato, todas elas do Campeonato Goiano e contra o Atlético-GO. O alviverde foi vice em todas.

“Não é normal o Goiás estar há todo esse tempo sem ganhar títulos. O Tadeu é nosso capitão e sabe conduzir nosso grupo, passa muita confiança e tranquilidade. O pensamento é entrar tranquilo, com cabeça boa e sair campeão da Copa Verde”, contou o zagueiro Lucas Halter.

O ineditismo da conquista da Copa Verde não significa que o Goiás não tenha sido dominante além das divisas estaduais. Entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000, foi disputada a Copa Centro-Oeste, que envolvia clubes da região, além de representantes do Espírito Santo. De quatro edições entre 1999 e 2002, o Goiás venceu as três que disputou – 2000, 2001 e 2002.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Palacios; Alesson, Matheus Peixoto e Vinícius. Técnico: Emerson Ávila

PAYSANDU: Gabriel Bernard; Jacy Maranhão, Wanderson, Rodolfo Filemon, Igor Fernandes; João Vieira, Nenê Bonilha, Geovane; Dalberto, Mário Sérgio e Bruno Alves. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Horário: 20 horas

Onde assistir: TV Brasil e Bandsports

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Ingressos: R$ 60 (Cadeiras e Visitantes), R$ 40 (Tobogã)