Goiás x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em casa, diante de uma torcida desconfiada após um tropeço indigesto contra o Bahia, o Goiás tenta reagir na Série A do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira (18), às 21h30, no Estádio Hailé Pinheiro. O time esmeraldino quer encerrar o jejum de vitórias para deixar a zona do rebaixamento.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingressos e escalações)

A derrota por 6 a 4 para o Bahia encheu o torcedor de dúvidas sobre a capacidade da equipe esmeraldina de permanecer na elite nacional. O tropeço não representou apenas as mãos vazias diante de um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, mas deixou evidente que o Goiás precisa de uma nova guinada para conquistar seu principal objetivo na temporada.

É nesse cenário que a equipe esmeraldina volta a campo após dez dias de intervalo. O técnico Armando Evangelista teve tempo para trabalhar os aspectos que julgou necessário com o elenco, inclusive o psicológico. Em sua passagem pelo clube esmeraldino, o português atravessa o momento de maior pressão sobre o seu trabalho - está no alviverde desde o início de junho.

Armando Evangelista disse que o Goiás precisa encontrar o equilíbrio, pois não está tudo errado nesta fase sem vitórias como não estava certo no período que o time atravessou sem perder na competição. Sob o comando da comissão técnica portuguesa, o Goiás chegou a ficar oito jogos sem perder no Brasileirão, mas já vive jejum de sete jogos sem ganhar.

Essa montanha-russa fez com que o Goiás caísse para a zona do rebaixamento. O carrinho esmeraldino está com dificuldade para subir os trilhos e precisará de um embalo diferente contra o São Paulo.

Para sair do Z4, o Goiás precisa vencer e ainda torcer contra os concorrentes diretos como Bahia e Vasco, por exemplo. Empatar em casa será insuficiente para mudar o panorama da equipe neste momento.

Para buscar a vitória na Serrinha, o técnico Armando Evangelista poderá contar novamente com o lateral direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano. Os três jogadores cumpriram suspensão automática e ficam à disposição do treinador para o duelo contra o atual campeão da Copa do Brasil.

“Todos fazem falta. É óbvio que uns mais que os outros, não tem como esconder. Estamos falando de três elementos que vinham jogando bem, que estão em bom momento e com certeza vão nos ajudar”, admitiu Armando Evangelista sobre os desfalques na derrota pro 6 a 4 para o Bahia.

Por outro lado, o técnico não poderá contar com o zagueiro Lucas Halter. O jogador já não estava no radar de Armando Evangelista, pois havia sido convocado para disputar os Jogos Pan-Americanos pela seleção brasileira, mas sofreu uma lesão muscular e se recupera. O lateral direito Bruno Santos, que foi titular na ausência de Maguinho, está fora por suspensão automática.

Apesar de Armando Evangelista não dar pistas sobre a escalação, a tendência é que Sidimar entre na vaga de Lucas Halter no miolo da zaga, Maguinho volte naturalmente à posição na lateral direita, enquanto Sander ganhe a vaga de Hugo na lateral esquerda. O volante Morelli volta ao meio-campo para formar trio com Willian Oliveira e Guilherme Marques, mas há disputa aberta pelas vagas no trio de ataque.

São Paulo

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo ocupa a 10ª posição no Brasileiro. O time paulista aparece a 20 pontos do líder, Botafogo, e conseguiu abrir oito pontos em relação ao Z4. O time do técnico Dorival Júnior passa a ter como principal meta terminar o Brasileirão da forma mais tranquila possível. Uma vitória em Goiânia serviria para empurrar o Goiás para dentro do Z4 e ficar em uma posição mais confortável na tabela.

O São Paulo está estagnado na 10ª colocação há quatro rodadas e não vai conseguir ir além disso nesta quarta-feira (18), pois está a cinco pontos do 9º colocado, o Atlético-MG, que entra em campo na quinta-feira (19). Para tentar vencer o Goiás na Serrinha e manter um tabu que já dura cinco jogos sem perder para o clube esmeraldino, o tricolor deve contar com reforços no banco de reservas, como o volante Gabriel Neves e o atacante Erison, que se recuperaram de lesões.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Data: 18/10/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo e Premiere

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR)

Ingressos: R$ 100 (Cadeiras e Visitantes); R$ 50 (Espaço Família e Tobogã). Torcedor com a camisa do Goiás paga meia-entrada

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano (Palacios), Matheus Babi (João Magno) e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior