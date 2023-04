Goiás x Santa Fe: alviverde estreia na Sul-Americana em meio à final do Goianão

Pouco mais de três anos após a última participação, o Goiás volta a jogar uma partida pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (4). Em semana decisiva no âmbito estadual, o time esmeraldino vai estrear no torneio continental diante do Independiente Santa Fé, da Colômbia. A partida, que abre os jogos do Grupo G, será disputada na Serrinha, a partir das 19 horas.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

O Goiás estreia na Sul-Americana pouco mais de 48 horas depois da derrota de 2 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Goiano para o Atlético-GO. O torneio continental é uma oportunidade para o time esmeraldino se reabilitar na temporada, iniciar a competição com três pontos e deixar a confiança em alta para a busca de uma complicada virada no Estadual.

A proximidade entre as partidas e o duelo da volta da decisão estadual estar marcado para o próximo domingo (9) fazem com que o técnico Guto Ferreira defina a escalação apenas nesta terça-feira (4) e considere a possibilidade de mesclar o time de acordo com nível de desgaste físico dos jogadores.

O torcedor do Goiás, que deve lotar a Serrinha nesta terça-feira, vai ver um time com algumas novidades entre os relacionados. O atacante Matheus Peixoto, o volante Morelli e o meia Ariel estarão à disposição do técnico Guto Ferreira para o duelo contra o Santa Fé.

O fator casa é um ponto forte para o Goiás no ano. Nesta temporada, o time esmeraldino não perdeu em seus domínios. Em 11 jogos, a equipe alviverde marcou gols em todos (média de 1,9 por jogo), somou dez vitórias e um empate. As partidas foram por Goianão e Copa Verde.

Será a primeira participação do Goiás na Sul-Americana desde a mudança no formato de disputa em 2021. O torneio é disputado em fase de grupos. Em 2023, uma novidade é a premiação por vitória nesta 1ª fase: 100 mil dólares por triunfo, ou R$ 525 mil, além da cota já recebida por realização de jogo em casa.

A equipe esmeraldina inicia sua trajetória contra o Santa Fé e também vai encarar o Universitario, do Peru, e o Gimnasia la Plata, da Argentina, na fase de grupos. Peruanos e argentinos se enfrentam no outro jogo da 1ª rodada, nesta quarta-feira (5), a partir das 21 horas (de Brasília).

O time argentino carrega a curiosidade de ter sido o último clube com relação direta com Diego Armando Maradona. O ex-jogador, que morreu em 2020, foi treinador do Gimnasia entre 2019 e 2020.

DOIS AVANÇAM

O objetivo do Goiás é avançar de fase na Sul-Americana. Diferentemente das últimas duas edições, em que só os primeiros colocados avançaram de fase, uma classificação se torna mais viável por causa de outra mudança para 2023.

Agora, o 2º colocado de cada grupo da Sul-Americana vai disputar uma vaga na fase seguinte contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para então definir todos os classificados às oitavas de final, que terão confrontos definidos por sorteios. Os primeiros colocados na Sul-Americana avançam direto às oitavas.

A equipe esmeraldina volta a disputar o torneio sul-americana após pouco mais de três anos da última participação. Em 2020, o Goiás perdeu os dois jogos para o Sol de América, do Paraguai, e foi eliminado de forma precoce na 1ª fase do torneio continental.

Depois disso, o time goiano foi rebaixado à Série B, voltou à elite no ano seguinte e, em 2022, conquistou vaga à Sul-Americana por ter terminado a Série A na 13ª colocação. Em 2010, o Goiás fez sua melhor campanha no torneio continental ao ser vice-campeão, após derrota nos pênaltis para o Independiente, da Argentina.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - 1ª rodada

Jogo: Goiás x Independiente Santa Fé-COL

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 4/4/2023

Horário: 19 horas

Transmissão: Paramount+

Árbitro: Jose Cabero/CHI

Assistentes: Jose Retamal/CHI e Leslie Vazquez/CHI

VAR: Francisco Gilabert/CHI

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Lucas Halter (Edu) e Hugo; Zé Ricardo, Felipe, Morelli e; Alesson, Matheus Peixoto (Nicolas) e Diego Gonçalves (Palácios). Técnico: Guto Ferreira.

INDEPENDIENTE SANTA FÉ-COL: Juan Espitia; Carlos Moreno, Dairon Mosquera, José Aja e Julian Millan; Harold Rivera, Iván Rojas, José Enamorado e Cristian Marrugo; Wilfrido de La Rosa e Wilson Morelo (Hugo Rodallega). Técnico: Harold Rivera.

Ingressos

Cadeiras e visitantes: 40 reais

Tobogã e Espaço Família: 30 reais

Promoção: estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência, doadores de sangue e torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada