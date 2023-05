Goiás x Universitario: duelo que vale a liderança

O clima de decisão já paira sobre o Estádio Hailé Pinheiro, onde o Goiás vai receber o Universitario, do Peru, na noite desta terça-feira (23), às 19 horas. A partida vale a liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana e significa um passo importante para a classificação à próxima fase da competição continental.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

Em campo estarão líder e vice-líder da chave, que fazem confronto direto pela primeira colocação do grupo. Uma vitória faz com que o Goiás tome a liderança do clube peruano e dependa apenas de suas forças nas duas últimas rodadas para avançar diretamente para a próxima fase. O Universitario, por sua vez, pode abrir vantagem confortável em caso de vitória como visitante na Serrinha.

É nesse ambiente que os dois clubes voltam a se enfrentar. No jogo do 1º turno da fase de grupos, o Goiás chegou a abrir dois gols de vantagem sobre o Universitario, em Lima-PER, diante de uma multidão de torcedores peruanos. No entanto, o time esmeraldino permitiu a reação do adversário nos minutos finais e voltou com um empate (2 a 2) na bagagem.

Desta vez, o Goiás não quer voltar a vacilar, mas sabe que encontrará um adversário complicado pela frente. O atacante Matheus Peixoto, principal nome da vitória esmeraldina sobre o Gimnasia y Esgrima na rodada passada da Copa Sul-Americana, espera um jogo complicado, mas confia no bom resultado em Goiânia.

“Vai ser um confronto muito difícil, os jogos da Sul-Americana são muito pegados e vimos como foi o jogo contra a equipe deles lá no Peru. Esperamos a equipe deles bem fechadinha, pois jogam com uma linha de cinco na parte defensiva”, avaliou o atacante Matheus Peixoto.

Ciente da necessidade de vitória para seguir com boas chances de classificação para a próxima fase, o atacante esmeraldino destacou o bom momento vivido pelo Goiás nos últimos três jogos e quer que ele seja mantido nesta terça-feira (23).

“A equipe vem crescendo e temos tudo para fazer um bom jogo. É um confronto direto, com eles em primeiro, mas se ganharmos nós passamos. Uma vitória é o que precisamos para assumir a liderança e buscar nossa classificação, que é nosso objetivo”, projetou Matheus Peixoto.

Sem balançar as redes adversárias desde a vitória do Goiás sobre o Gimnasia y Esgrima na Argentina, Matheus Peixoto espera encerrar esse jejum no jogo decisivo desta terça-feira.

“É o meu papel ali na frente, sei que faz alguns jogos que não marco, mas tenho me dedicado muito em outras funções, não tenho feito os gols, mas ajudado a equipe de outras formas. É claro que isso me incomoda muito, pois sou camisa 9 e vou ser cobrado para fazer os gols”, frisou Matheus Peixoto.

Mesma escalação

Sem desfalques em relação ao time que empatou com o Bahia no último sábado (20), o técnico Emerson Ávila deve repetir a escalação utilizada na capital baiana. O lateral direito Apodi se recuperou de uma dengue e deve ficar à disposição como opção no banco de reservas.

Desde o empate com o Goiás em Lima, o Universitario entrou em campo cinco vezes e manteve a boa fase que vivia antes de jogar contra o time esmeraldino.

Em cinco jogos, o Universitario venceu quatro e perdeu apenas um. A derrota de 3 a 1 para o Alianza Atlético, pelo Campeonato Peruano, foi a única do adversário do time esmeraldino nos últimos 15 jogos.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Americana - 4ª rodada - Grupo G

Jogo: Goiás x Universitario-PER

Local: estádio da Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 23/5/2023

Horário: 19 horas

Transmissão: Star+

Ingressos: R$ 50 (Cadeiras e Visitantes) e R$ 40 (Tobogã e Espaço Família)

Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador).

Assistentes: Byron Romero (Equador) e Juan Aguiar (Equador).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Diego e Palacios; Alesson e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila

UNIVERSITARIO-PER: José Carvallo; Aldo Corzo, William Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas; Alex Valera e Emanuel Herrera. Técnico: Jorge Fossati