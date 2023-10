Goiás x Vasco: onde assistir ao vivo, ingressos, horário e escalações

O Goiás trata o confronto direto contra o Vasco, na tarde deste domingo (29), às 16 horas, no Estádio Hailé Pinheiro, como o jogo mais importante do ano. As duas equipes estão na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e brigam palmo a palmo para deixar essa condição até o fim da competição. O time esmeraldino depende apenas de suas forças para que isso aconteça, pois ainda recebe o Santos, equipe que está uma posição acima na tabela de classificação.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Como no 1º turno, Goiás e Vasco voltam a se enfrentar como equipes pertencentes ao temível Z4. Naquela ocasião, esmeraldinos e cruzmaltinos estavam separados por dois pontos na tabela. A partida marcou o início do trabalho do técnico português Armando Evangelista.

O Goiás venceu sob comando do auxiliar técnico Leandro Campos e houve confusão no Estádio São Januário, que inclusive fez com que o time carioca perdesse mando de campo no local posteriormente.

Passado um turno, Goiás e Vasco se reencontram praticamente na mesma situação. A diferença entre as duas equipes é ainda mais parelha na tabela de classificação, pois neste momento é de apenas um ponto com o Goiás à frente (31) e o Vasco logo atrás (30). Só que a fase do time cruzmaltino é melhor.

O Goiás conseguiu reagir mais cedo, durante a segunda metade do 1º turno, e caminhava para uma situação mais tranquila. Só que o clube esmeraldino vive uma queda de rendimento neste 2º turno que é preocupante.

A equipe comandada por Armando Evangelista tem o segundo pior aproveitamento do período com apenas 30%. O time goiano só está à frente do Coritiba. O Vasco, por sua vez, começou a crescer no 2º turno e, apesar de estar atrás do Goiás na classificação geral, faz a 10ª melhor campanha nesta segunda metade de competição.

Por isso, a partida deste domingo (29) ganha peso ainda maior para o Goiás. O time esmeraldino precisa dar uma resposta imediata ao seu torcedor, após ser derrotado por 5 a 3 pelo Fluminense. Nas redes sociais, torcedores começam a questionar a capacidade da equipe buscar os pontos necessários para a permanência na elite.

O certo é que o time goiano tem pela frente uma tabela que transfere ainda mais responsabilidade. O Goiás enfrenta não somente o Vasco, mas também o Coritiba (fora) e o América-MG (casa), que são equipes que estão atrás dele na classificação.

Mais que isso, ainda concorre, na Serrinha, com Santos e Cruzeiro, que estão atualmente à frente do time esmeraldino, mas inseridos na mesma disputa contra o rebaixamento.

O técnico Armando Evangelista não terá desfalques. A novidade na escalação deve ser o retorno do zagueiro Lucas Halter. O jogador se recuperou de lesão muscular sofrida na partida contra o Bahia e está pronto para retornar ao time titular no domingo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 30ª rodada

Jogo: Goiás x Vasco

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Data: 29/10/2023 (domingo)

Horário: 16 horas

Transmissão: TV Anhanguera/Globo e Premiere

Ingressos: R$ 100 (Visitantes) e R$ 50 (Tobogã) | Setores Cadeiras e Espaço Família estão esgotados

Promoção: Torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Daniel Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Daiani Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, Matheus Babi e Palacios. Técnico: Armando Evangelista

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Gary Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Alex Teixeira e Payet; Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.