Goiás x Vila Nova: clássico retorna após uma temporada de ausência

Depois de uma temporada de ausência, o clássico Goiás e Vila Nova está de volta e marca a rodada do Campeonato Goiano. O confronto entre esmeraldinos e colorados é o principal duelo da 6ª rodada do Estadual. Na Serrinha, a partir das 10h30 deste domingo (29), os rivais se reencontram e fazem confronto direto por melhor colocação na tabela da competição.

(Confira informações sobre escalações, arbitragem, ingressos e onde assistir no final deste texto)

Goiás e Vila Nova não se enfrentam pelo Campeonato Goiano desde o dia 11 de abril de 2021. Na ocasião, o time colorado venceu o rival esmeraldino por 2 a 1, no OBA, pela 8ª rodada da fase de grupos. Nilson Júnior e Pedro Júnior fizeram os gols da vitória vilanovense, enquanto Vinícius Lopes descontou para o time alviverde. Dos atletas relacionados naquele jogo, apenas o goleiro Tadeu, o zagueiro Heron e o meia Nathan, todos do Goiás, estão disponíveis para o duelo deste domingo (29).

Esse, porém, não foi o último jogo entre os rivais. Na Série B daquele ano, Goiás e Vila Nova fizeram dois clássicos. No 1º turno, no OBA, empate sem gols. No returno, vitória colorada por 2 a 1, em plena Serrinha. Hoje do lado alviverde, Alesson anotou um dos gols do triunfo vilanovense. Pedro Júnior e Welliton também marcaram na partida.

Depois disso, no entanto, uma temporada inteira sem a disputa do que, para muitos, é o maior clássico do futebol goiano. O ano de 2022 foi apenas o 6º em toda a história sem o confronto entre esmeraldinos e colorados, desde as fundações dos clubes em 1943.

Em tempos ainda amadores, o clássico não ocorreu entre 1951 e 1954. O período de ausência tem relação com a história do Vila Nova. Após problemas financeiros e administrativos, o time colorado passou por mudanças de nome e atuou em diferentes níveis de competição. Quando foi chamado de Fênix Futebol Clube, a partir de 1950, o Tigre passou a disputar torneios de várzea.

Por isso, não fez duelos com o Goiás no período entre 1951 e 1954. A equipe esmeraldina participava de competições organizadas pela Federação Goiana de Desporto. Em 1955, quando o time colorado voltou a ter o nome de Vila Nova, o clássico voltou a ocorrer sem interrupção até a temporada de 2015.

Por causa do rebaixamento estadual do Tigre em 2014, o clássico entre Goiás e Vila Nova não ocorreu no Goiano de 2015, ano em que o colorado jogou a Divisão de Acesso. Naquele ano, os times também estavam em divisões diferentes do Campeonato Brasileiro. A equipe esmeraldina jogava a Série A e foi rebaixada à Série B, enquanto o time vilanovense era campeão da Série C e retornava à 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro.

No ano passado, o clássico só não ocorreu por causa do regulamento do Campeonato Goiano. Diferentemente do atual, o Goianão foi disputado com 1ª fase em dois turnos com jogos entre os times da mesma chave. Como estavam em grupos diferentes, os rivais não duelaram na fase de classificação em 2022. Também não se cruzaram no mata-mata. Na época, críticas foram feitas por causa da ausência do duelo na competição, que volta a ocorrer neste ano.

O clássico quase foi disputado em 2022 na Copa Verde. Isso não ocorreu por uma disputa de pênalti. Vila Nova e Goiás entraram na 2ª fase e poderiam duelar nas quartas de final se ambos avançassem. O Tigre passou, mas o clube esmeraldino, que jogou com a equipe sub-20, foi superado pelo Real Noroeste-ES nas penalidades. Isso impediu que o duelo ocorresse pelo torneio regional.

O clássico terá diversos personagens que vão estrear no histórico clássico por causa das reformulações feitas pelos clubes.

Será o sétimo confronto entre os rivais na casa esmeraldina, na história. Esse também pode ser o único jogo entre eles no ano, caso não voltem a se encontrar na fase final do Estadual ou na semifinal da Copa Verde, única fase do torneio regional em que as equipes podem se encontrar, de acordo com a tabela básica divulgada pela CBF. Há ainda em uma rara chance de cruzamento na Copa do Brasil, se os clubes forem avançando e, em um eventual sorteio, caírem em potes separados.

Rivais com dúvidas nas escalações

Um pouco de mistério do lado do Goiás e apenas uma dúvida no Vila Nova. É assim que os rivais se preparam para definir os times titulares do encontro entre eles pela 6ª rodada do Goianão, neste domingo (29), a partir das 10h30 na Serrinha.

Mandante do clássico, o Goiás possui duas dúvidas, uma delas que pode alterar o posicionamento no meio e ataque. Caso o técnico Guto Ferreira opte por escalar o argentino Julián Palacios como meia, o atacante Diego Gonçalves deve aparecer no 11 inicial.

Se o argentino voltar a jogar como ponta, aí o volante Jhonny Lucas pode ser novidade no meio-campo. Por fora, Carlos Maia disputa posição na faixa central esmeraldina.

A outra dúvida no Goiás é na lateral direita. Apresentado na sexta-feira (27), Bruno Santos pode estrear. Maguinho é opção, enquanto Apodi acelera recuperação após lesão muscular, mas não deve ser utilizado.

O time colorado deve ter os retornos de Marcelinho na lateral direita, Jordan na zaga e do volante Ralf. A única dúvida do técnico Claudinei Oliveira é o companheiro de Jordan na defesa: Carlos Alexandre e Eduardo Doma disputam posição. Qualquer novidade diferente do provável time será uma tentativa do treinador de surpreender o Goiás com algo diferente na escalação.

Arbitragem é criticada antes do clássico

A arbitragem do clássico entre Goiás e Vila Nova não agradou os dois rivais. A escolha do árbitro Osimar Moreira, que será auxiliado por Cristhian Passos e Hugo Corrêa no duelo válido pela 6ª rodada, não foi aprovada nos dois clubes. Será a estreia do profissional em um duelo entre esmeraldinos e colorados.

O lado colorado entende que Osimar Moreira até poderia ser o árbitro do clássico, desde que não tivesse atuado no último compromisso do Goiás diante do Crac na 5ª rodada. Antes, na 4ª rodada, o profissional apitou o clássico entre Vila Nova e Atlético-GO.

A bronca do lado esmeraldino tem relação direta com a atuação de Osimar Moreira no duelo do Goiás com o Crac, na última quarta-feira (25). O técnico Guto Ferreira reclamou da não marcação de um possível pênalti para o time esmeraldino quando o placar estava 3 a 1 para a equipe alviverde - no lance, o atacante Breno Herculano sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve mais atuar em 2023.

Na opinião do técnico Claudinei Oliveira, a Federação Goiana de Futebol poderia ter tirado o árbitro da escala da 5ª rodada para preservá-lo de pressão externa, que passou a ocorrer após o jogo entre Goiás e Crac, já que o nome do profissional estava entre os cotados para apitar o clássico entre colorados e esmeraldinos.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 6ª rodada

Jogo: Goiás x Vila Nova

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 29/1/2023

Horário: 10h30

Transmissão: DAZN e TV Brasil Central

Ingressos: 50 reais (cadeiras), 40 reais (espaço família), 30 reais (tobogã e setor 3, este último exclusivo para mulheres e crianças)

Promoção: meia entrada em todos os setores para os torcedores com a camisa do Goiás

Árbitro: Osimar Moreira

Assistentes: Cristhian Passos e Hugo Corrêa

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Maguinho); Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe e Julián Palacios; Vinicius, Nicolas e Diego Gonçalves (Jhonny Lucas). Técnico: Guto Ferreira.

VILA NOVA: Vanderlei, Marcelinho, Jordan, Carlos Alexandre (Eduardo Doma) e Diego Renan; Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.